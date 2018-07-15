Украинский вратарь сыграл за "Наполи" в дебютном матче Анчелотти

Украинский вратарь Никита Контини-Барановский сыграл за первую команду "Наполи" в товарищеском матче с клубом "Гоззано".

Украинец вышел на второй тайм и сыграл до 83-й минуты, после чего был заменен на Марфеллу. "Наполи" выиграл поединок со счетом 4:0.

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Эта игра была дебютной на посту тренера "Наполи" для звездного наставника Карло Анчелотти. Он возглавил команду в мае после отставки Маурицио Сарри.

22-летний вратарь родился в Черкассах, но вырос в Италии и является воспитанником "Наполи". Прошлым летом он уже проходил сборы с основой, но до сих пор не сыграл за нее ни минуты в официальных играх.

Этим летом "Наполи" расстался сразу с тремя вратарями – Пепе Рейной, Луиджи Сепе и Рафаэлем, плюс Алекс Мерет сломал руку. Таким образом, украинец почти 100% будет готовиться к сезону с основой.