Украинский журналист элегантно заткнул за пояс пропагандиста прямо в Кремле: видео

Украинский журналист Роман Цимбалюк посетил итоговую пресс-конференцию российского президента Владимира Путина 19 декабря. В кулуарах пришлось пообщаться с представителями "журналистов" с ЛДНР. Разговор получился "дружественный" и "приветливый".

Цимбалюк встретил "донецких" (читай – кремлевских) пропагандистов перед пресс-конференции Путина в Москве. Видеозапись разговора журналист опубликовал в ютубе.

Собственно, о самой пресс-конференцию: Пресс-конференция Владимира Путина: основные тезисы об Украине

Свое сообщение Цимбалюк сопроводил таким комментарием: "Оккупационные части Донецкой и Луганской областей представлены тоже на Большой пресс-конференции Владимира Путина. Это впервые".

О чем говорили украинский журналист и "журналисты І республиканского"

Цимбалюк:

Приветствую, приветствую. Донецк? И как там наш Донецк в оккупации живет?

Пропагандисты:

Ваш – не знаем, наш – хорошо. А без вас – так вообще прекрасно. А как вам убивать жителей Донбасса, разрушать наши дома, запускать украинские снаряды? Спокойно спите?

Цимбалюк:

Друг мой, друг мой... Я сплю хорошо. Как тебя зовут? Сергей. Так вот, когда это все закончится – мы тебя амнистируем.

Смотрите видео Цимбалюка об общении с пропагандистами:

Интересно, что кремлевский пропагандист был одет очень элегантно – в синий пиджак и с желтой лентой с бейджем на шее. Неудивительно, поскольку Донбасс – таки Украина.