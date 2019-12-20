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      Украинский журналист элегантно заткнул за пояс пропагандиста прямо в Кремле: видео

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      "Переговоры" с "представителями ЛДНР" / Скриншот с видео Романа Цимбалюка

      Украинский журналист Роман Цимбалюк посетил итоговую пресс-конференцию российского президента Владимира Путина 19 декабря. В кулуарах пришлось пообщаться с представителями "журналистов" с ЛДНР. Разговор получился "дружественный" и "приветливый".

      Цимбалюк встретил "донецких" (читай – кремлевских) пропагандистов перед пресс-конференции Путина в Москве. Видеозапись разговора журналист опубликовал в ютубе.

      Собственно, о самой пресс-конференцию: Пресс-конференция Владимира Путина: основные тезисы об Украине

      Свое сообщение Цимбалюк сопроводил таким комментарием: "Оккупационные части Донецкой и Луганской областей представлены тоже на Большой пресс-конференции Владимира Путина. Это впервые".

      О чем говорили украинский журналист и "журналисты І республиканского"

      Цимбалюк:

      Приветствую, приветствую. Донецк? И как там наш Донецк в оккупации живет?

      Пропагандисты:

      Ваш – не знаем, наш – хорошо. А без вас – так вообще прекрасно. А как вам убивать жителей Донбасса, разрушать наши дома, запускать украинские снаряды? Спокойно спите?

      Цимбалюк:

      Друг мой, друг мой... Я сплю хорошо. Как тебя зовут? Сергей. Так вот, когда это все закончится – мы тебя амнистируем.

      Смотрите видео Цимбалюка об общении с пропагандистами:

      Интересно, что кремлевский пропагандист был одет очень элегантно – в синий пиджак и с желтой лентой с бейджем на шее. Неудивительно, поскольку Донбасс – таки Украина.

      Читайте также: Цимбалюк о пресс-конференцию Путина: он не наелся оккупированным Крымом и Донбассом

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Оккупированные территории Украина – Россия Новости России
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