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Украинский журналист на российском ТВ дал словесный нагоняй относительно Крымского моста

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Роман Цимбалюк выступил на российском телевидении с критикой в адрес Крымского моста
Роман Цимбалюк выступил на российском телевидении с критикой в адрес Крымского моста / Youtube.com

Украинский журналист Роман Цимбалюк 15 мая выступил на российском телевидении с эмоциональной речью об оккупации Крыма и открытии Крымского моста. Так, незаконную постройку журналист назвал "пристройкой" к украинской территории.

Свою речь Цимбалюк произнес в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1".

"Я вас поздравляю, что вы пристроили мост к украинскому Крыму. Именно так Украинское государство рассматривает территорию оккупированного полуострова, это ни для кого не секрет. И это позиция украинского государства с 18 марта 2014 года. Я говорю о дате подписания соглашения об аннексии и дату включения в состав Российского государства", – заявил журналист.

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И сколько бы вы ни радовались этому красивому с инженерной точки зрения сооружению, этому мосту, для нас, украинцев, территория Крыма как была украдена у Украинского государства, так и осталась. Вы же знаете, если кто-то у кого-то украл и пользуется этим 4 года, это что-то, в этом случае Крым, не становится вашим,
– отметил Цимбалюк.

Он также отметил, что на сегодня Кремль пытается сделать из аннексированного Крыму витрину "русского мира". Также Россия, по словам журналиста, продолжает войну на Донбассе, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от незаконного присоединения Крыма.

"И то, что произошло между двумя нашими странами, абсолютно закономерно. И если вы мост достроили к украинскому Крыму, имейте в виду, что наши две страны он разделил еще дальше, и граница теперь проходит по Чонгару, где многокилометровые очереди. Этот мост разделил массу людей и семей, многие сидят в тюрьме как раз из-за то, что говорят простую, общепризнанную в мире фразу, что Крым – это Украина", – резюмировал Цымбалюк.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Что такое Крымский (Керченский) мост? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединил Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров, поэтому, он стал "самым длинным в России". Однако полностью завершить все строительные работы планируется до конца 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости России СМИ журналисты Крымский мост Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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