Украинским пенсионерам сохранят все социальные выплаты
В Министерстве социальной политики Украины заверили, что в стране не отменят социальные выплаты работающим пенсионерам. Так, для сохранения выплат таким пенсионерам не нужно выбирать между пенсией и зарплатой.
Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
"Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимость выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров, и была проведена пенсионная реформа", – говорится в сообщении министерства.
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Там добавили, что ни правительство, ни ведомство не планируют ограничивать права работающих пенсионеров.
Между тем отменена введенная с октября 2017 года норма о 15-процентном уменьшении пенсионных выплат работающим пенсионерам.
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