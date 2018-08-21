Украинским пенсионерам сохранят все социальные выплаты

В Министерстве социальной политики Украины заверили, что в стране не отменят социальные выплаты работающим пенсионерам. Так, для сохранения выплат таким пенсионерам не нужно выбирать между пенсией и зарплатой.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

"Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимость выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров, и была проведена пенсионная реформа", – говорится в сообщении министерства.

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Там добавили, что ни правительство, ни ведомство не планируют ограничивать права работающих пенсионеров.

Между тем отменена введенная с октября 2017 года норма о 15-процентном уменьшении пенсионных выплат работающим пенсионерам.