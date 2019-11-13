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      Сигнал потенциальным заказчикам от Укроборонпрома

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      Украинский Ан-178
      Украинский Ан-178 / Фото из открытых источников

      Намедни, "Спецтехноэкспорт", входящий в состав Укроборонпрома, подписал контракт с Министерством внутренних дел Республики Перу относительно поставки многоцелевого транспортного самолета Ан-178.

      О том, что Укроборонпром выиграл тендер на поставку Ан-178 для нужд МВД Перу, обойдя таких маститых конкурентов как C-27 Spartan и C-295, стало известно еще в августе этого года. Примечательно, что по итогам конкурса украинский Ан-178 набрал 80,02 балла, а его стоимость оценили в $65 млн.

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      И вот, заключенный контракт, но всего на один самолет… С одной стороны новость приятная и воодушевляющая, а с другой, немного смущающая количественной составляющей контракта. Однако, не все так однозначно.

      Напомню, что пока еще единственный Ан-178 совершил свой первый полет в мае 2015 года. Но с тех пор, не смотря на то, что он объездил множество международных выставочных площадок и неоднократно упоминался в контексте заключения контрактов, новых самолетов не выпускалось.

      Российская пропаганда неоднократно этот фактор использовала в свои целях, акцентируя внимание на том, что украинское авиастроение умерло вместе с разрывом отношений с РФ, ведь отсутствие выпуска новых самолетов являлось тому ярчайшим доказательством.

      Однако, на деле, после разрыва отношений с РФ "Антонов" вплотную занялся импортзамещением комплектующих, поставлявшихся из России. И в марте этого года я обратил внимание, в материале "Ан-178 на тропе импортзамещения и в ожидании серийного производства" на то, что "Антоновцы" уже заменили пилоны для Ан-148/158, ранее изготавливавшиеся на Воронежском авиазаводе, а так же наладили производство мотогондол для двигателей, элеронов, закрылок, предкрылок и многих других комплектующих, которые ранее поставлялись из России.

      Более того, в сборочном цехе можно было заметить 5 самолетов Ан-178. Весьма примечательно, что заключение контракта с Перу пришлось именно на этот период, когда импортзамещение, фактически вышло на финишную прямую.

      В свою очередь, контракт с Перу, даже на один самолет, это сигнал потенциальным заказчикам на готовность Украины выполнять свои обязательства. А таковых, как известно, более чем достаточно, ведь к Ан-178 присматривались в Азербайджане, Китае, Саудовской Аравии и Ираке.

      А потому, все же, Ан-178 это не одинокий отшельник. Старт с Перу для него очень важен, как для выхода на экспортный плацдарм. И от этого первого выхода, который я бы назвал даже дефиле, будет зависеть и дальнейшее его будущее. Учитывая же то, что в открытом тендере, Украина обыграла таких мастодонтов рынка как C-27J "Spartan" от Leonardo и EADS CASA C-295 от Airbus Defence & Space, то у Ан-178 это будущее видится весьма перспективным.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости Украины Новости политики Укроборонпром Публикации
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