Украинское экономическое чудо: будет ли расти ВВП Украины ежегодно на 7%

Экономика Украины за пять лет должна вырасти на 40%. Во всяком случае, такую задачу новому правительству поставил президент Владимир Зеленский. Премьер Алексей Гончарук ответил, что цель амбициозная, но вполне реалистичная.

Станет ли Украина вторым Сингапуром и быть ли украинскому экономическому чуду – выясняли журналисты 24 канала.

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По мнению Гончарука, украинская экономика должна ежегодно расти не на 2-3%, а по 5-7%. Именно таким образом премьер-министр собирается воплощать мечту президента Зеленского.

Что такое ВВП

Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и т.д. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

Однако, на более конкретные вопросы – какими именно будут шаги на пути к украинскому экономическому чуду – только загадочная улыбка.

Призываю вас обсуждать только те темы, которые мы поднимаем по итогам регулярного заседания,

– отметил премьер-министр.

Чтобы подтвердить намерения о 40-процентном росте, правительство до конца сентября должно подать в парламент программу и представить соответствующие расчеты. Возможно, там мы увидим и конкретный план действий.

"Это достаточно амбициозный план. И вероятность того, что достигнут 40%, все же невысока. Однако получить 5-6% роста в течение нескольких лет вполне реально", – считает экономический эксперт Сергей Фурса.



Сергей Фурса

По словам экономистов, украинское чудо возможно. Самое главное – должны прийти иностранные инвесторы. Первым стимулом будет открытие рынка земли. Ведь сегодня агрохолдинги за бесценок удерживают почвы и не подпускают к ним ни отечественных предпринимателей, ни иностранцев с их высокими технологиями.

То есть только земельная реформа дает вам 5% роста. А если вдруг удастся ввести судебную реформу, то все 7% – очень легко,

– отметил Фурса.

Перед новым правительство возникают те же трудные задачи, которые не решились воплотить в предыдущие годы: провести судебную реформу, чтобы инвесторы могли защищаться от рейдеров; устранить силовиков, которые блокируют работу предпринимателей и требуют взятки; реформировать налоговую и таможню.

"Обнулить список предприятий, запрещенных к приватизации. Приватизация дает нам однократное поступление. Но так же может и должна существенно повышать производительность этих предприятий", – добавил Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.



Глеб Вышлинский

Государственные предприятия, чаще всего просто вытаскивают деньги из бюджета на содержание, не давая доходов и наращивая долги. Поэтому дешевле их продать за доллар, чем продолжать дотировать снова и снова.

Тем более, что госпредприятия, например Центрэнерго или Укрспирт, служат кормушкой для олигархов, которые их контролируют.

Если экономика будет расти, будет увеличиваться и спрос на рабочую силу и зарплаты. Из этих зарплат будет больше налогов, соответственно, будет возможность повышать зарплаты бюджетникам и увеличивать пенсии,

– пояснил Вышлинский.

Западные экономисты же пока не верят, что новое украинское правительство за год сможет радикально улучшить состояние экономики. По мнению аналитиков агентства Fitch, рост ВВП в 2020 году будет таким же, как в предыдущие годы.

По оценкам Всемирного банка, если Украина сохранит темпы роста ВВП на уровне 2-3% в год, по уровню жизни украинцы догонят соседей-поляков только через 50 лет.