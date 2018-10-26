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      Украинское креативное агентство Banda Agency получило престижную дизайнерскую премию Red Dot

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      Украинское креативное агентство Banda Agency стало лучшим в мире по версии Red Dot Award
      Украинское креативное агентство Banda Agency стало лучшим в мире по версии Red Dot Award / Banda Agency

      Украинское креативное агентство Banda Agency стало лучшим в мире в 2018 году по версии международной дизайнерской премии Red Dot.

      Об этом сообщает официальный Twiter-аккаунт награды.

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      "Поздравляем всю команду с заслуженным успехом!" – говорится в посте. 

      Кроме звание лучшего агентства, украинцы получили также Red Dot Grand Prix – главную награду премии. Так, лучшим признали проект Banda Agency для бренда ОККО.

      Заметим, большинство победителей премии стали известны в августе, но официальная церемония награждения состоялась 26 октября в столице Германии – Берлине. В частности, на мероприятии объявили нескольких ранее не объявленных победителей, включая гран-при, которое получило Banda Agency.

      Получение награды Red Dot Grand Prix уже прокомментировал креативный директор Banda Agency Павел Вржещ.

      "Сделать выдающийся дизайн в такой далекой от дизайна категории, как заправочные станции – это действительно вызов. Во всем мире заправки далеки от дизайна. Именно поэтому жюри настолько высоко оценили работу. Подобные проекты выделяются и становятся примером для категории", – отметил он в комментарии для The Village.

      К слову, это уже вторая подряд награда Red Dot Grand Prix для Banda Agency: в 2017 году агентство получило Red Dot Award за дизайн ВДНХ, а также главную награду Red Dot Grand Prix за брендинг Евровидения-2017 (совместно с агентством Republique – 24 канал) .

      Напомним, в июне украинские агентства Banda Agency и Republique за брендинг Евровидения-2017 также получили бронзовую награду "Каннских львов" в категории Desing Lions.

      Что такое The Red Dot Award? Это международная дизайнерская премия, которая вручается более чем 50 лет. Награждением занимается "Центр дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия" из немецкого города Эссен. В 2018 году в рамках конкурса 24 эксперта жюри оценили более 8600 работ из 45 стран. Ежегодно премия вручает семь гран-при – за выдающееся достижение в коммуникационном дизайне. В 2018 году украинские компании получили 16 наград Red Dot. Семь из них – проекты Banda Agency. В частности, агентство отметили за брендинг Украины Ukraine Now.

      Что такое Banda Agency? Это украинское креативное агентство с главным офисом в Киеве. Создает проекты преимущественно в категориях алкогольные и безалкогольные напитки, товары широкого потребления, телеком, финансы, продажи недвижимости, лакшери, ритейл, продукты питания, спортивные товары. Клиентами компании являются такие известные производители и бренды, как Puma, OLX, New Products Group (торговые марки Apps, Shake, Nonstop, Why Not, Pit Bull – 24 канал), Parimatch, "Велика кишеня", "Моршинская", Borjomi, МХП и тому подобное. Как отмечается на сайте компании, "90% того, что мы придумываем, – мы делаем сами". Согласно международному рейтингу Effie Index 2013, Banda Agency признано самым эффективным независимым рекламным агентством в мире. С работами Banda Agency можно ознакомиться здесь.

      Теги: Новости Украины Новости культуры дизайн Реклама Награды
      Источник: 24 канал
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