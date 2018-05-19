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Украинское Посольство направило милую открытку принцу Гарри и Меган Маркл

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Украинское Посольство направило милую открытку принцу Гарри и Меган Маркл
Украинское Посольство направило милую открытку принцу Гарри и Меган Маркл / Фото из открытых источников

Посольство Украины в Великобритании присоединилось к поздравлениям с бракосочетанием принца Гарри с Меган Маркл. Диппредставительство разместило в Twitter поздравительную открытку.

На листовке размещена фотография молодоженов, окруженная цветочным веночком с короной.

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"Желаем королевской чете всего наилучшего и много лет счастья и любви", – говорится в поздравлении.

Поздравительная открытка от Украинского Посольства для принца Гарри и Меган Маркл

Напомним, долгожданная свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая. В список приглашенных на свадьбу вошло 1200 выдающихся представителей общественности из Соединенного Королевства; 200 человек – из благотворительных организаций и фондов; 100 человек – ученики из местных школ; 610 человек – сотрудники Виндзорского замка и 530 – сотрудники королевского дворца.
 

Теги: LifeStyle Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Королевская свадьба
Источник: 24 Канал
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