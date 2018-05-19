Украинское Посольство направило милую открытку принцу Гарри и Меган Маркл

Посольство Украины в Великобритании присоединилось к поздравлениям с бракосочетанием принца Гарри с Меган Маркл. Диппредставительство разместило в Twitter поздравительную открытку.

На листовке размещена фотография молодоженов, окруженная цветочным веночком с короной.

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"Желаем королевской чете всего наилучшего и много лет счастья и любви", – говорится в поздравлении.

Поздравительная открытка от Украинского Посольства для принца Гарри и Меган Маркл

We wish a Royal Couple all the best and many years of happiness and love @KensingtonRoyal #RoyalWedding pic.twitter.com/JAH7H7m0zl — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 19 травня 2018 р.

Напомним, долгожданная свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая. В список приглашенных на свадьбу вошло 1200 выдающихся представителей общественности из Соединенного Королевства; 200 человек – из благотворительных организаций и фондов; 100 человек – ученики из местных школ; 610 человек – сотрудники Виндзорского замка и 530 – сотрудники королевского дворца.

