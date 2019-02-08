14:39
8 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кривое зеркало Путина. Медведев взялся за таблицу Менделеева
      Вєсті Кремля
      22:01, 7 февраля
      Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича
      Вєсті.UA
      19:45, 7 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Украинское судно незаконно задержали в ''Черноморске'', – эксперт

      5 Читати новину українською
      Украинское судно незаконно задержали в ''Черноморске'', – эксперт

      Государственная экологическая служба незаконно задержала торговое судно в морском порту "Черноморск".

      Убытки несет как судовладелец, так и государственный бюджет.

      Об этом OBOZREVATEL рассказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. По его словам, судно задержали инспекторы Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды. В то же время де-факто у экологов нет полномочий останавливать и задерживать корабли.

      "У представителей экоинспекции нет никаких законных оснований, чтобы осуществлять проверки кораблей, они работают вне правового поля. Делают это по своему усмотрению, что противоречит не только украинским законам, но и международной практике судоходства. Злоупотребление были всегда, но в последние годы это превратилось в массовое постоянное явление. Об этом знают все крупнейшие морские операторы. Если в Украине заходит судно, то экоинспекторы будут делать все, чтобы саботировать выход судна, до требования взяток, а это десятки тысяч долларов", – пояснил Каленков.

      Незаконную деятельность экологической инспекции ощутили на себе много иностранных компаний. Именно поэтому жалобы на работу инспекции поступали как в украинское правительство, так и в Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату.

      "Чтобы прекратить этот беспредел нужно выводить ситуацию в законное поле, принимая необходимые подзаконные акты и не давая чиновникам от екоинспеции заниматься самоуправством. Сейчас рассматривается ряд подзаконных актов, определяющих права экологических инспекторов, отбора ними проб, начисления штрафов. Этот процесс блокируется как экоинспекцией, так и министерством экологии и природных ресурсов", – объясняет Каленков.

      По словам Александра Каленкова, полгода назад был принят закон, который приблизил украинское законодательство к международным конвенциям и порядкам, когда экологические инспекторы могут появиться в порту только в случае возникновения соответствующей чрезвычайной ситуации. В условиях коррупциогенности этой ситуации в Украине, это единственный путь наведения порядка.

      "Бизнес вместе с Государственной регуляторной службой и Администрацией морского транспорта разработал соответствующие подзаконные акты, чтобы закон наконец заработал. Сейчас нужна только политическая воля, чтобы принять эти акты на заседании Кабинета Министров Украины, и прекратить произвол чиновников экоинспекции и позор Украины на международном рынке грузовых перевозок", – резюмировал Каленков.

      Как ранее сообщалось, в морском порту "Черноморск" простаивает судно, задержанное инспекторами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды. Судно простаивает в порту уже трое суток. В то же время на сегодняшний день ни капитан судна, ни морской агент не получили от экоинспекции протокол, оплата штрафа по которому (а это лишь около 800 грн) позволила бы выпустить судно.

      blog_ava
      Главные новости 7 февраля: депутаты плодотворно поработали в Раде, найдена замена Супрун
      сегодня
      2267
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      сегодня , 12:00 Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      Дмитро Снєгирьов 1853
      Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:39 Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 841
      "Круты 1918": сюжет и трейлер исторического фильма
      сегодня , 09:40 "Круты 1918": сюжет и трейлер исторического фильма
      259
      Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      сегодня , 08:41 Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      Блог Соцмережі 1228
      Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      7 февраля , 22:00 Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      Артем Овдієнко 677
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      Google потратит на расширение штаб-квартиры $ 120 млн.
       13 февраля 2012 , 18:30
      Кабмин прогнозирует удешевление гривны
       8 октября 2013 , 15:56
      Прокуратура обнаружила в "Укравтодоре" нарушений на 133 млн. грн.
       10 июня 2014 , 15:14
      ЕС вводит запрет на импорт товаров из Крыма
       23 июня 2014 , 16:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук