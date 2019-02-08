Украинское судно незаконно задержали в ''Черноморске'', – эксперт

Государственная экологическая служба незаконно задержала торговое судно в морском порту "Черноморск".

Убытки несет как судовладелец, так и государственный бюджет.

Об этом OBOZREVATEL рассказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. По его словам, судно задержали инспекторы Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды. В то же время де-факто у экологов нет полномочий останавливать и задерживать корабли.

"У представителей экоинспекции нет никаких законных оснований, чтобы осуществлять проверки кораблей, они работают вне правового поля. Делают это по своему усмотрению, что противоречит не только украинским законам, но и международной практике судоходства. Злоупотребление были всегда, но в последние годы это превратилось в массовое постоянное явление. Об этом знают все крупнейшие морские операторы. Если в Украине заходит судно, то экоинспекторы будут делать все, чтобы саботировать выход судна, до требования взяток, а это десятки тысяч долларов", – пояснил Каленков.

Незаконную деятельность экологической инспекции ощутили на себе много иностранных компаний. Именно поэтому жалобы на работу инспекции поступали как в украинское правительство, так и в Европейскую бизнес-ассоциацию и Американскую торговую палату.

"Чтобы прекратить этот беспредел нужно выводить ситуацию в законное поле, принимая необходимые подзаконные акты и не давая чиновникам от екоинспеции заниматься самоуправством. Сейчас рассматривается ряд подзаконных актов, определяющих права экологических инспекторов, отбора ними проб, начисления штрафов. Этот процесс блокируется как экоинспекцией, так и министерством экологии и природных ресурсов", – объясняет Каленков.

По словам Александра Каленкова, полгода назад был принят закон, который приблизил украинское законодательство к международным конвенциям и порядкам, когда экологические инспекторы могут появиться в порту только в случае возникновения соответствующей чрезвычайной ситуации. В условиях коррупциогенности этой ситуации в Украине, это единственный путь наведения порядка.

"Бизнес вместе с Государственной регуляторной службой и Администрацией морского транспорта разработал соответствующие подзаконные акты, чтобы закон наконец заработал. Сейчас нужна только политическая воля, чтобы принять эти акты на заседании Кабинета Министров Украины, и прекратить произвол чиновников экоинспекции и позор Украины на международном рынке грузовых перевозок", – резюмировал Каленков.

Как ранее сообщалось, в морском порту "Черноморск" простаивает судно, задержанное инспекторами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды. Судно простаивает в порту уже трое суток. В то же время на сегодняшний день ни капитан судна, ни морской агент не получили от экоинспекции протокол, оплата штрафа по которому (а это лишь около 800 грн) позволила бы выпустить судно.