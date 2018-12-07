Украинского баскетболиста забрали в больницу прямо во время матча

Капитан баскетбольного клуба "Одесса" Александр Бееликов во время домашнего матча Суперлиги с "Николаевом" был срочно госпитализирован.

Так, в одной из заключительных четвертей встречи 26-летний капитан одесситов получил сложную травму глаза и был оперативно доставлен в больницу, и последнюю часть матча команда Олега Юшкина была вынуждена проводить без Беликова.

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Отметим, что большую часть своей игровой карьеры Александр Беликов провел в "Химике", за который начал играть еще в 17 лет. В августе прошлого года Беликов стал выступать в составе "БИПА-Одесса".

Напомним, что в результате "Одесса" проиграла "Николаеву" со счетом 85:93.

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