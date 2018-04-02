Украинского спортсмена поймали на допинге
Украинского тяжеловеса Александра Пелешенко отстранили от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
Об этом говорится в сообщении Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
В частности, проба луганчанина дала положительный результат на нахлорталидон.
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Окончательное решение по Пелешенко объявят после завершения расследования, пока что он не может участвовать в соревнованиях.
Источник: 24 Канал
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