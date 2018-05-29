Украинского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Украинский теннисист Дмитрий Богданов получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах.

Об этом сообщается на сайте антикоррупционной службы Tennis Integrity Unit.

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В решении TIU сказано, что украинский теннисист сознательно влиял на определенный финал матчей на турнирах серии "Futures" в 2015 году в Тунисе и 2016 году в Египте.

Дмитрию Богданову 30 лет, а его лучший результат в рейтинге 463 место. Его пожизненно дисквалифицировали, а также наложили штраф в размере 100 тысяч долларов. В последний раз теннисист выходил на корт в сентябре прошлого года в Кременчуге.

Напомним, украинский теннисист Сергей Стаховский удачно преодолел первый раунд открытого чемпионата Франции, победив 33-ю ракетку мира испанца Фелисиано Лопеса.