Украинской теннисистке Марте Костюк не удалось пробиться на Australian Open

Марта Костюк в финале квалификации Australian Open уступила представительнице Испании Паули Бадоса-Хиберт и не сыграет в основной сетке турнира.

Финальный матч квалификации длился полтора часа. И в первом сете Костюк была близка к тому, чтобы выиграть его. Несмотря на то, что она отдала свою первую подачу, ей удалось повести в счете 4:1. И была близка к тому, чтобы сделать счет 5:1 (у нее был брейк-пойнт). И все же испанка сумела сравнять счет. Поэтому все решалось на тай-брейке. И там удача была на стороне Бадоса-Хиберт.

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Такая неудача несколько надломила Костюк, и во втором сете она уже уступала в начале 0:3. Хотя и сравняла счет 3:3. Но потом таки проиграла 3:6.

Поэтому испанка выходит в финал Australian Open. Украинка, которая стала сенсацией турнира в 2018 году (тогда 15-летняя Костюк прошла квалификацию и дошла до третьего круга основной сетки турнира, где уступила Элине Свитолиной), сможет сыграть только при условии приглашения от организаторов.

Марта Костюк – Паула Бадоса-Хиберт 0:2 (6: 7 (6), 3: 6)

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