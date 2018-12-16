Украинскому пловцу покорился рекорд на чемпионате мира: видео
Украинский пловец Михаил Романчук, который выиграл "золото" в последний день Чемпионата мира в Китае, побил два рекорда.
На последних метрах дистанции украинец опередил титулованного итальянского пловца Грегорио Палтриньери.
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Украинец не просто одержал победу, а установил новый рекорд Украины и чемпионата.
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Источник: 24 Канал
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