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      Украинскому пловцу покорился рекорд на чемпионате мира: видео

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      Романчук установил рекорд на чемпионате мира по плаванию
      Романчук установил рекорд на чемпионате мира по плаванию / twitter.com/OlympicUA

      Украинский пловец Михаил Романчук, который выиграл "золото" в последний день Чемпионата мира в Китае, побил два рекорда.

      На последних метрах дистанции украинец опередил титулованного итальянского пловца Грегорио Палтриньери.

      Читайте также: Украинский пловец Романчук выиграл "золото" на чемпионате в Китае

       

       

      Украинец не просто одержал победу, а установил новый рекорд Украины и чемпионата.

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      Теги: Спорт Плавание
      Источник: 24 Канал
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