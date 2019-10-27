Украинскому ребенку выдали форму с символикой СССР и России: в США разгорелся скандал

В американском Чикаго разгорелся скандал из-за формы, которую выдали украинцу в кружке самбо. Дело в том, что на этой форме можно увидеть символику и СССР, и России. Подливает масла огонь и то, что занятия и сама форма стоят немалых денег. Кроме того, коммунистическая символика в США запрещена.

Об инциденте сообщила мать маленького украинца Юлия Подвысоцкая в сообществе "Украинцы Чикаго". С возмущением женщина заявила, что эту форму ее ребенок одевать не будет.

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Буду требовать возврата средств (270 долларов) за этот полностью синтетический хлам, и на том наши занятия самбо завершатся,

– заявила она.

Также украинка сообщила об еще одном неприятном факте – ее сын в этой школе уже занимается третий год, и каждый год они вынуждены подписывать с ними договор. Правда, документ составлен таким образом, что ежемесячно нужно платить за кружок по 130 долларов, независимо от того, занимается ребенок или нет. По словам Юлии Подвысоцкой, договоров уже подписано до мая 2020 года.

"Но вопрос здесь заключается не в деньгах, а в достоинстве моей семьи и моей страны", – отметила украинка.

Как рассказал политтехнолог Алексей Голобуцкий, владельцы вышеупомянутой школы – филиппинец и американец польского происхождения, который учился самбо в СССР. При этом эксперт подчеркнул, что Коммунистическая символика запрещена в США.

"Мама в отчаянии обратилась к обществу украинцев в Чикаго. Те, в свою очередь, уже посоветовали сменить адвоката, указали, на какие законы ссылаться и в какие правовые органы обращаться. Более того: украинцы уже выразили готовность выйти пикетом под стены той школы самбо, чтобы защитить право украинских детей уважения к их стране, истории и героям", – добавил он.

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Также Голобуцкий отметил, что на подобные инциденты должно обращать внимание как минимум украинский МИД, "потому что это хороший повод для дипломатических нот и обращений к официальным лицам США". Также соответствующий звонок своему коллеге мог бы сделать и украинский президент.

Как специалист я прекрасно понимаю, что это был бы чистый пиар, но качественный и эффективный пиар. Надлежащий. Кроме того, при грамотном использовании информповода официальная реакция Украины на этот инцидент могла бы еще и частично нивелировать в информационной и репутационной сфере негатив от коррупционного скандала вокруг Украины. Здесь можно несложно и даже недорого вернуть обсуждение Украины в США вновь к контексту обороны от России,

– подытожил политтехнолог.

Отметим, что боевой стиль самбо разработали в СССР и там он был одним из самых популярных видов спорта. Само слово "самбо" – это акроним от словосочетания "Самооборона без оружия". Суть этого боевого искусства заключается в противодействии противнику без применения оружия. Президент России Владимир Путин занимается самбо с 11 лет.

Добавим, что в США недавно разгорелся еще один скандал вокруг Украины – все члены Палаты представителей обратились к Госсекретарю Майку Помпео с призывом признать украинский полк "Азов" террористической организацией.