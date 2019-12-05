Украинскую древесину будут продавать на онлайн-аукционах: что это означает и когда стартует

Правительство приняло решение о реализации пилотного проекта продажи древесины через систему онлайн-аукционов ProZorro.Продажи. Купить древесину в онлайне можно будет в период с апреля 2020 до апреля 2021 года.

Это поможет побороть коррупцию и уменьшит незаконный оборот украинской древесины, пояснил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

К слову: Предприятия Укроборонпрома будут проводить определенные закупки через систему ProZorro

Кроме того, правительство приняло решение о введении единого электронного учета украинской древесины. Ожидается, что такой шаг поможет проанализировать внутренний рынок потребления и предотвратить неконтролируемые незаконные вырубки украинского леса.

Также это станет инструментом борьбы с непрозрачным продажей древесины и средством усиления борьбы с коррупцией в сфере предоставления разрешений на лесозаготовку.

Что изменит нововведение?Алексей Гончарук пояснил, что продажа лесоматериалов на украинском рынке с использованием современных е-сервисов, обеспечит надлежащие объемы продаж по надежной и открытой процедуре с конкурентными условиями. Это снизит коррупционные опасности и увеличит поступления в госбюджет.