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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Украинскую древесину будут продавать на онлайн-аукционах: что это означает и когда стартует

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      Кабмин запускает проект продажи древесины через систему онлайн-аукционов ProZorro.Продажи / tdmill.com.ua

      Правительство приняло решение о реализации пилотного проекта продажи древесины через систему онлайн-аукционов ProZorro.Продажи. Купить древесину в онлайне можно будет в период с апреля 2020 до апреля 2021 года.

      Это поможет побороть коррупцию и уменьшит незаконный оборот украинской древесины, пояснил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

      К слову: Предприятия Укроборонпрома будут проводить определенные закупки через систему ProZorro

      Кроме того, правительство приняло решение о введении единого электронного учета украинской древесины. Ожидается, что такой шаг поможет проанализировать внутренний рынок потребления и предотвратить неконтролируемые незаконные вырубки украинского леса.

      Также это станет инструментом борьбы с непрозрачным продажей древесины и средством усиления борьбы с коррупцией в сфере предоставления разрешений на лесозаготовку.

      Что изменит нововведение?Алексей Гончарук пояснил, что продажа лесоматериалов на украинском рынке с использованием современных е-сервисов, обеспечит надлежащие объемы продаж по надежной и открытой процедуре с конкурентными условиями. Это снизит коррупционные опасности и увеличит поступления в госбюджет.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины ProZorro
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