Украинскую древесину будут продавать на онлайн-аукционах: что это означает и когда стартует
Правительство приняло решение о реализации пилотного проекта продажи древесины через систему онлайн-аукционов ProZorro.Продажи. Купить древесину в онлайне можно будет в период с апреля 2020 до апреля 2021 года.
Это поможет побороть коррупцию и уменьшит незаконный оборот украинской древесины, пояснил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.
К слову: Предприятия Укроборонпрома будут проводить определенные закупки через систему ProZorro
Кроме того, правительство приняло решение о введении единого электронного учета украинской древесины. Ожидается, что такой шаг поможет проанализировать внутренний рынок потребления и предотвратить неконтролируемые незаконные вырубки украинского леса.
Также это станет инструментом борьбы с непрозрачным продажей древесины и средством усиления борьбы с коррупцией в сфере предоставления разрешений на лесозаготовку.
Что изменит нововведение?Алексей Гончарук пояснил, что продажа лесоматериалов на украинском рынке с использованием современных е-сервисов, обеспечит надлежащие объемы продаж по надежной и открытой процедуре с конкурентными условиями. Это снизит коррупционные опасности и увеличит поступления в госбюджет.