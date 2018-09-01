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Украинскую группу "СКАЙ" ограбили в Одессе: детали инцидента

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Группу "СКАЙ" ограбили
Группу "СКАЙ" ограбили / Фото из свободных источников

Популярные музыканты из группы "СКАЙ" заявили об ограблении в Одессе. Знаменитости потеряли немало дорогостоящего оборудования.

Последний день лета запомнится одесситам не только драйвовым выступлением популярной группы "СКАЙ", но и неприятным инцидентом. Музыкантов во время гастролей ограбили.

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Случилось это на стоянке возле ночного клуба "Пляжник", который расположен в Киевском районе курортного города.

Вчера в Одессе на стоянке клуба "Пляжник" у нас украли то, без чего просто невозможно представить группу "СКАЙ" – наши инструменты. Поклонники творчества группы "СКАЙ" прекрасно знают, что мы всегда играем вживую, без использования фонограмм. Именно поэтому потеря инструментов – это очень болезненный удар для нас. Мы никогда и подумать не могли, что когда-нибудь попадем в такую ситуацию... Но имеем, что имеем,
– рассказали участники группы.

Дорогостоящее оборудование музыканты оставили на стоянке, за которой присматривал охранник. Однако даже это не помешало злоумышленникам вынести десятки элементов музыкальной аппаратуры, в частности, гитары и синтезаторы.

 

Группа "СКАЙ" обратилась к всем людям, которые могли быть очевидцами преступления или же могут знать о местонахождении украденного. Музыканты не теряют надежды вернуть аппаратуру и даже предложили вознаграждение человеку, который окажет необходимую информацию для следствия.

"Возможно, именно среди ваших друзей есть человек, который поможет нам найти то, что было украдено из нашего концертного автобуса. За предоставление информации, которая поможет вернуть инструменты, обещаем щедрое вознаграждение – нашу безграничную благодарность, +100500 к карме и 2 тысячи долларов", – добавили музыканты.

Смотрите видео с места происшествия:

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Криминальные новости Музыка Ограбления Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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