Украинскую яхту, на борту которой было более 70 нелегалов, задержали в порту Италии

В Италии в районе порта Кротоне обнаружили яхту с незаконными мигрантами. На борту находился 71 гражданин, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Госпогранслужба продолжает активно сотрудничать с европейскими правоохранительными органами для эффективного противодействия трансграничной преступности. Международное взаимодействие происходит в том числе через представительство EUROPOL. В частности, в прошлом месяце сообщалось о разоблачении совместно с правоохранителями Греции и Италии группы украинцев, которые занимались переправкой незаконных мигрантов", – говорится в сообщении.

Оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления сразу предупредили европейских коллег после того, как получили очередную информацию о возможном участии граждан Украины в незаконных действиях по перемещению мигрантов морским путем. В конце концов, 3 июля в районе порта Кротоне итальянскими правоохранителями была обнаружена яхта с незаконными мигрантами. На борту находился 71 гражданин, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции.

"Схема переправки не изменилась. Плавсредство, как и в прошлый раз, было под флагом Германии, хотя реально выходило из порта Николаева под флагом Украины", – отмечают в Госпогранслужбе.