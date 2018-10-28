Украинскую легкоатлетку наградили специальным отличием за героический поступок

Чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа получила награду во время ежегодной церемонии награждения Европейской легкой атлетики "Golden Track".

В августе Прищепа победила в забеге на 800 метров в рамках квалификации чемпионата Европы-2018, которая проходила в Берлине. Однако вместо того, чтобы праздновать, украинка вернулась на дорожку и помогла подняться бельгийке Рене Ейкенс, которая упала по ходу забега.

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Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. #EC2018 pic.twitter.com/8tWyexaCqe — European Athletics (@EuroAthletics) 7 августа 2018 г.

Напомним, что украинка финишировала первой на чемпионате Европы в Берлине с результатом 2:00.38. В 2016 году в Амстердаме Наталья также стала первой, преодолев дистанцию за 1:59.70.

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