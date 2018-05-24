Украинскую модель сравнили с Ратаковски: фото
Популярная американская модель Ратаковски стала одной из самых известных манекенщиц мира. Однако украинка Элина Федорова может составить ей конкуренцию, ведь очень похожа на звезду.
В сети сравнили фото Эмили Ратаковски и Элины Федоровой. Украинка, которая живет в США и занимается модельной карьерой, действительно имеет много общих черт со звездой.
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Элина Федорова получила большую популярность в сети. В Instagram модель уже имеет почти 250 тысяч поклонников, а на YouTube-канале каждое видео украинки получает более миллиона просмотров. Кроме этого, девушка активно снимается в модных фотосессиях и клипах.
Как и Ратаковски, украинка не стесняется позировать в белье, демонстрируя красоту своего тела. Также Элина Федорова примеряет пикантные образы, очаровывая подписчиков аппетитными формами.
Пышные губы, аппетитные формы, роскошные волосы и стройная талия – такие преимущества модели выделяют пользователи сети. Успеху украинки, по словам ее подписчиков, способствует и ее сходство с Ратаковски. Стоит отметить, что на некоторых снимках сходство двух моделей поражает.