Украинскую модель сравнили с Ратаковски: фото

Популярная американская модель Ратаковски стала одной из самых известных манекенщиц мира. Однако украинка Элина Федорова может составить ей конкуренцию, ведь очень похожа на звезду.

В сети сравнили фото Эмили Ратаковски и Элины Федоровой. Украинка, которая живет в США и занимается модельной карьерой, действительно имеет много общих черт со звездой.

Читайте также: Ратаковски полностью обнажилась для фото в Instagram (18+)

Элина Федорова получила большую популярность в сети. В Instagram модель уже имеет почти 250 тысяч поклонников, а на YouTube-канале каждое видео украинки получает более миллиона просмотров. Кроме этого, девушка активно снимается в модных фотосессиях и клипах.



Как и Ратаковски, украинка не стесняется позировать в белье, демонстрируя красоту своего тела. Также Элина Федорова примеряет пикантные образы, очаровывая подписчиков аппетитными формами.

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 23 Тра 2018 р. о 8:41 PDT

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 21 Тра 2018 р. о 11:18 PDT

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 17 Тра 2018 р. о 11:18 PDT

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 7 Тра 2018 р. о 11:26 PDT

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 4 Тра 2018 р. о 10:56 PDT

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 28 Кві 2018 р. о 11:05 PDT

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 18 Кві 2018 р. о 10:45 PDT

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 13 Кві 2018 р. о 10:25 PDT

Пышные губы, аппетитные формы, роскошные волосы и стройная талия – такие преимущества модели выделяют пользователи сети. Успеху украинки, по словам ее подписчиков, способствует и ее сходство с Ратаковски. Стоит отметить, что на некоторых снимках сходство двух моделей поражает.

Допис, поширений Elina Fedorova (@elinafedorova) 20 Тра 2018 р. о 10:52 PDT