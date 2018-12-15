Украинскую православную церковь возглавит Митрополит Киевский, – СМИ

Единую украинскую православную церковь будет возглавлять предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх.

Об этом говорится в проекте устава новой Церкви, передает "Украинская правда".

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Этот документ является первоначальным вариантом устава, утвержденного Синодом Вселенского патриархата 29 ноября. В нем не учтены правки, которые за последние дни были в него внесены общей рабочей группой УПЦ КП, УАПЦ, представителями Московского патриархата и экзархами Константинопольского патриарха.

Из этого документа известно, что на этом этапе титул патриарха глава новой Украинской церкви не получит, однако сама церковь станет автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквами.

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Синод новой Церкви, согласно документу, должен состоять из 12 архиереев. Кроме того, каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода составит один год.

Главу новой поместной церкви постоянно будут избирать на Поместном соборе.

Также известно, что миро для Единой поместной церкви на данном этапе будет вариться Константинопольской церковью, но все другие атрибуты церковной независимости Украинская церковь получает уже.

Напомним, в 10 часов 15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны избрать Предстоятеля единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура.

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