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      Украинскую Премьер-лигу расширят до 16 клубов, – СМИ

      22 Читати новину українською
      УПЛ расширят до 16 клубов
      УПЛ расширят до 16 клубов

      Вопрос расширения Премьер-лиги до 16 клубов решен на 99 процентов.

      Об этом сообщает журналист Константин Андриюк в эфире Youtube-программы "ТаТоТаке".

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      Против расширения высшей лиги чемпионата Украины выступает донецкий "Шахтер". Но у "горняков" нет поддержки достаточного количества клубов УПЛ, чтобы помешать этому решению.

      Заметим, что ранее президент ФФУ Андрей Павелко заявлял, что хочет, чтобы в украинской Премьер-лиге выступали 16 команд.

      Отметим, что расширение УПЛ до 16-ти клубов может произойти уже с сезона 2019/2020.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: УПЛ Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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