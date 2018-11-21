Украинскую Премьер-лигу расширят до 16 клубов, – СМИ

Вопрос расширения Премьер-лиги до 16 клубов решен на 99 процентов.

Об этом сообщает журналист Константин Андриюк в эфире Youtube-программы "ТаТоТаке".

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Против расширения высшей лиги чемпионата Украины выступает донецкий "Шахтер". Но у "горняков" нет поддержки достаточного количества клубов УПЛ, чтобы помешать этому решению.

Заметим, что ранее президент ФФУ Андрей Павелко заявлял, что хочет, чтобы в украинской Премьер-лиге выступали 16 команд.

Отметим, что расширение УПЛ до 16-ти клубов может произойти уже с сезона 2019/2020.

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