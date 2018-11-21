Украинскую Премьер-лигу расширят до 16 клубов, – СМИ
Вопрос расширения Премьер-лиги до 16 клубов решен на 99 процентов.
Об этом сообщает журналист Константин Андриюк в эфире Youtube-программы "ТаТоТаке".
Читайте также: Игрок "Шахтера" стал лучшим футболистом октября в УПЛ
Против расширения высшей лиги чемпионата Украины выступает донецкий "Шахтер". Но у "горняков" нет поддержки достаточного количества клубов УПЛ, чтобы помешать этому решению.
Заметим, что ранее президент ФФУ Андрей Павелко заявлял, что хочет, чтобы в украинской Премьер-лиге выступали 16 команд.
Отметим, что расширение УПЛ до 16-ти клубов может произойти уже с сезона 2019/2020.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
WRC-2012: пилоты Citroen разделили победы на 5-ти стартовых допах3 августа 2012 , 18:48
Анри - возвращение в АПЛ всё ближе24 декабря 2013 , 08:02
Гендиректор "Шахтера": Мы должны сделать все для объединения страны и мира на Донбассе22 сентября 2014 , 09:22