Украинскую вице-чемпионку Европы дисквалифицировали на два года из-за допинга

14 декабря на заседании Исполнительного комитета легкой атлетики Украины было рассмотрено дело 29-летней легкоатлетки Анны Титимец за использование или попытку использования спортсменом запрещенного вещества или запрещенного метода.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

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В итоге, Титимец дисквалифицирована на два года и отстранена от участия в спортивных соревнованиях, начиная с 3 апреля 2017 года по 2 апреля 2019 года.

Аннулированы все ее результаты соревнований, установленные в период с 26.06.2012 года по 26.06.2014 год, включая конфискацию титулов, наград, медалей, очков, призовых и денежных вознаграждений. Титимец запрещено принимать любое участие в соревнованиях и мероприятиях по легкой атлетике в течение периода дисквалификации.

Отметим, что в августе в Швейцарии Титимец завоевала звание вице-чемпионки в беге на 400 метров с барьерами. Этот титул, учитывая приведенные даты, у украинки не должны отобрать.

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