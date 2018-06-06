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Украинскую звезду Playboy задержали в Москве за проституцию: ей грозит депортация

303 Читати новину українською
Виталия Галлямова
Виталия Галлямова / m.znaj.ua

В одном из элитных отелей Москвы задержали украинскую модель Виталию Галлямову, обладательницу титула "Красавица месяца" по версии журнала Playboy.

Девушку уличили в занятиях проституцией, за что теперь ей грозит депортация из России. Сама Виталия призналась, что вынуждена торговать любовью из-за тяжелых обстоятельств в жизни.

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По словам модели, ее успешная карьера резко завершилась, так как сейчас в этой индустрии очень высокая конкуренция. Она рассталась со своим возлюбленным, который был весьма обеспеченным человеком, и вынуждена воспитывать самостоятельно двух маленьких детей.

Віталія Галлямова
Виталия Галлямова

Потребность в средствах, а также привычка "жить на широкую ногу" заставили Виталию стать элитной путаной и предоставлять обеспеченным мужчинам услуги интимного характера за деньги. Девушка получала за час около 20 тысяч российских рублей (почти 9 тысяч гривен).

Віталія з донькою
Виталия с дочкой

За занятием сексом ее поймали общественные работники, которые и обратились в правоохранительные органы. Теперь Галлямова будет вынуждена выплатить штраф, а также ей грозит депортация из РФ с последующим запретом на въезд в страну сроком на 5 лет.

Теги: Новости Украины Новости России Playboy
Источник: 24 Канал
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