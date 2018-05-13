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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Peter Santenello

Украинцы учат дарить искренне, не прося ничего взамен, – иностранец, который живет в Украине

1992
Петер Сантенелло – иностранец, который живет в Украине, в украинском селе
Петер Сантенелло – иностранец, который живет в Украине, в украинском селе / Фото автора

Прошлым летом я жил с семьей в Осыпенко (около 20 км от Бердянска), недалеко от Азовского моря. Мое желание было довольно эгоистичным: жить в украинской деревне, изменить мой обычный мир и испытать иной образ жизни.

Но этот простой опыт выхода из моей зоны комфорта стал более ценным, чем я рассчитывал.

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В украинском селе я многому научился – правда, эта история уже для следующего блога – но самый формальный урок, который я получил, – умение давать бескорысно.

В семье, где я остановился, жили беженцы из Авдеевки, они покинули фронт и в результате потеряли свою квартиру, работу и образ жизни. Со старым деревенским домом и без денег они начали все сначала в Осипенко, экономически мертвой зоне без рабочих мест.

У семьи Буркут мало материальных благ, но они отдавали окружающим то, что могли.

Сначала я познакомился с Анной, мамой семейства, где я жил. Во второй день пребывания тут мы приехали в местную школу с игрушками и карандашами. Многие дети приходили со сломанными игрушками, и мы помогали им склеивать их. И все это было бесплатно.

После я увидел, как Валерий, отец в этой семье, отдал рис своим соседям; рис, который был предоставлен ему и его семье из организации помощи. Он также помог нескольким людям, у которых были проблемы с алкоголем и наркотиками, которые висели на волоске от смерти; он проверял, есть ли у них еда, если нет – давал им ее. Он нашел в этом ответственность.

Я прожил с этой семьей в течение шести недель. У них не было водопровода, а туалет был далеко от дома. Мы ходили к заброшенному дому соседа, чтобы набрать воду из колодца. Хотя летом это не доставляло слишком много неудобства, я не мог себе представить, как это происходит зимой.

Вскоре я стал тесно связан с этой семьей. Я понял, что могу помочь им, если захочу. Я видел, как семья давала и никогда не жаловалась, не просила ничего взамен. Поэтому я решил запустить онлайн-сбор денег, чтобы помочь провести водопровод в дом.

То, что произошло дальше, меня удивило. Деньги пожертвовали люди из Украины и всего мира. Некоторые пожертвовали всего лишь 1 доллар, а некоторые – 200. Я очень уважаю всех участников. Пройти путь от создания учетной записи и до пожертвования какой-либо суммы незнакомым людям – заставляет уважать. Все дотации были собраны вместе.

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Сумма в фонде достигла 2 тысячи 300 долларов, это достаточно денег, чтобы получить проточную воду в кухне, туалете и душе. Хотя это не тонна денег, но этого оказалось достаточно, чтобы помочь хорошей семье упростить жизнь. Ведь количество потерянного времени на получение воды из колодца в соседнем доме – было довольно значительным.

Теперь семья может получать горячую воду прямо в доме:

Эта семья все время отдавала, что вдохновило и меня на это, а потом и мировое сообщество, которое посмотрело это видео на YouTube. Эта волна была такой мощной, что повысила качество жизни всех, кто был вовлечен.

Я вернулся этой зимой, чтобы посетить семью и посмотреть, как работает водопровод. Они были благодарны.

Прежде чем я ушел, Алиса, которой шесть лет, схватила свои сбережения, 43 грн, и подарила их мне. Эта самая бескорыстная маленькая девочка узнала от своей самоотверженной матери силу умения дарить, не требуя ничего взамен. Эта семья сильно изменила мою жизнь и многие другие во всем мире.

... Потому что вы получаете то, что даете сами.

Жизнь самой доброй семьи:

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Автор: Peter Santenello
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Волонтеры
Источник: 24 Канал
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