Границу во Львовской области пересекли 1,7 миллиона человек

Об этом рассказал глава Львовской ОВ Максим Козицкий. По его словам, границу только во Львовской области пересекли 1,7 миллиона человек.

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Козицкий заявил, что через границу во Львовской области в Украину вернулись 177 тысяч человек.

Если брать Львовщину, то границу только во Львовской области пересекли 1,7 миллиона человек. За это время в Украину через границу во Львовской области вернулись 177 тысяч человек,

– сказал Козицкий.

По данным ООН, с момента полномасштабного вторжения России в Украину более 5 миллионов украинцев уехали за границу .

Больше всего людей выехало в Польшу – 2,9 миллиона. Еще 7,1 миллионов граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами.

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