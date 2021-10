Украину накрыл токсичный газ вулкана на острове Пальма: что говорят экологи

Над значительной частью Украины зависло густое облако газа диоксида серы, которое появилось после извержения вулкана на острове Пальма. Впоследствии это прокомментировал эколог, который рассказал есть ли какая-то опасность.

О том, что над территорией страны повисло облако токсичного газа, сообщили 21 октября. Для подтверждения обнародовали видео с системы мониторинга.

К теме В сети показали жуткое видео "лавового цунами" с вулкана на острове Пальма

Какие регионы "накрыл" газ

Отследить движение облака токсичного газа можно в системе метеомониторинга Windy.com. Высокая концентрация SO 2 над Югом, Востоком и центром Украины, а также Крымом. Показатели там в основном колеблются около отметки 100 миллиграммов вещества на метр квадратный.

Однако больше всего "накрыло" восточные области вместе с территорией Автономной Республики Крым, там токсина примерно 150 миллиграммов на квадратный метр. Подробнее ознакомиться с уровнем концентрации газа над Украиной можно на карте системы мониторинга.

Распространение газа SO 2 / Карта Windy.com

Что такое диоксид серы SO 2 – бесцветный газ, который имеет резкий и удушающий запах. Он является менее ядовитым, чем сероводород, однако также очень опасен. Если вдыхать его в высокой концентрации, может возникнуть сильная одышка и воспаление легких. Особенно это опасно для людей с заболеваниями органов дыхания. Информация взята из Информация взята из Википедии

Эколог призвал не паниковать

Несколько одесских СМИ начали распространять информацию о высокой концентрации оксида серы над городом. Из-за этого жителей города призвали не выходить из дома.

Позже на это отреагировал бывший проректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко. Он отметил в своем фейсбуке, что никакой опасности нет, поскольку такая концентрация газа является минимальной.

Бояться стоит скорее выхлопов из множества авто на дорогах, чем от извержения вулкана,

– отметил эколог.

Также он прикрепил к публикации изображение систем мониторинга метеоцентров. Его сделали примерно в 2 часа ночи 21 октября.

Распространение SO 2 над Европой / Фото Сергея Степаненко

Что этому предшествовало

19 сентября началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха на одном из Канарских островов.

После извержения лава разрушила более 742 гектаров земли и уничтожила более 2 тысяч домов.

Из-за опасности там примерно 7 тысяч человек эвакуировали из собственных домов.

Впоследствии обнародовали видео, на которых видно приближение потока лавы к морю.

Читайте полный текст публикации эколога Сергея Степаненко: