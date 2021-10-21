Украину накрыл токсичный газ вулкана на острове Пальма: что говорят экологи
Источник:24 канал
Над значительной частью Украины зависло густое облако газа диоксида серы, которое появилось после извержения вулкана на острове Пальма. Впоследствии это прокомментировал эколог, который рассказал есть ли какая-то опасность.
О том, что над территорией страны повисло облако токсичного газа, сообщили 21 октября. Для подтверждения обнародовали видео с системы мониторинга.
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Какие регионы "накрыл" газ
Отследить движение облака токсичного газа можно в системе метеомониторинга Windy.com. Высокая концентрация SO2 над Югом, Востоком и центром Украины, а также Крымом. Показатели там в основном колеблются около отметки 100 миллиграммов вещества на метр квадратный.
Однако больше всего "накрыло" восточные области вместе с территорией Автономной Республики Крым, там токсина примерно 150 миллиграммов на квадратный метр. Подробнее ознакомиться с уровнем концентрации газа над Украиной можно на карте системы мониторинга.
Распространение газа SO2 / Карта Windy.com
Что такое диоксид серы
SO2 – бесцветный газ, который имеет резкий и удушающий запах. Он является менее ядовитым, чем сероводород, однако также очень опасен.
Если вдыхать его в высокой концентрации, может возникнуть сильная одышка и воспаление легких. Особенно это опасно для людей с заболеваниями органов дыхания.Информация взята из Википедии
Эколог призвал не паниковать
Несколько одесских СМИ начали распространять информацию о высокой концентрации оксида серы над городом. Из-за этого жителей города призвали не выходить из дома.
Позже на это отреагировал бывший проректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко. Он отметил в своем фейсбуке, что никакой опасности нет, поскольку такая концентрация газа является минимальной.
Бояться стоит скорее выхлопов из множества авто на дорогах, чем от извержения вулкана,
– отметил эколог.
Также он прикрепил к публикации изображение систем мониторинга метеоцентров. Его сделали примерно в 2 часа ночи 21 октября.
Распространение SO2 над Европой / Фото Сергея Степаненко
Что этому предшествовало
- 19 сентября началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха на одном из Канарских островов.
- После извержения лава разрушила более 742 гектаров земли и уничтожила более 2 тысяч домов.
- Из-за опасности там примерно 7 тысяч человек эвакуировали из собственных домов.
- Впоследствии обнародовали видео, на которых видно приближение потока лавы к морю.
Читайте полный текст публикации эколога Сергея Степаненко:
Здесь разгоняют фейк об "облаке SO2" на Одессой. Чтобы не отвечать на каждый запрос, размещаю карту пространственного распределения SO2 над Европой на 2 часа ночи 21 октября от Европейской службы мониторинга окружающей среды. Концентрации SO2 минимальны у поверхности Земли и опасаться стоит скорее выхлопов из множества авто на дорогах Одессы, чем от извержения вулкана..