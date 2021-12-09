Украину предупредили, что вступление в НАТО вряд ли возможно в ближайшие 10 лет, – АР

9 декабря 2021 , 10:14
Читати новину українською

Источник:

АР

В Госдепе США заявили, что сомневаются, что Украина присоединится к НАТО в течение ближайших 10 лет. Кроме того, Вашингтон может давить на Киев относительно автономии оккупированных территорий.

О том, что Украина, вероятнее всего, не станет членом Альянса по меньшей мере до 2031 года, издание сообщает со ссылкой на слова представителя Госдепа США.

Читайте также В НАТО готовы предоставить Украине авиацию, если Путин решит пойти на Киев, – СМИ

Вопрос членства Украины в НАТО

Высокопоставленные представители Госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие,
– говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Путин очень боится возможного участия Киева в Альянсе. Глава Кремля даже прибегает к угрозам Западу на этот счет.

Возможное давление относительно принадлежности украинских земель

Кроме того, источник из Госдепа отметил, что США давят на Украину, чтобы она официально передала определенную автономию восточным украинским землям, которые сейчас находятся под контролем пророссийских боевиков.

Возможное присоединение Украины к НАТО: что известно

Кстати, об ультиматуме Путина к НАТО: смотрите видео

 

Автор: Наталія Пристанська