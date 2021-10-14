В Украину пытались провезти огромную партию контрабандных сигарет из Индии

Украинские пограничники обнаружили партию контрабандных сигарет. Злоумышленники пытались провезти их в контейнере из Индии.

Попытку незаконного перемещения на территорию Украины большого количества сигарет блокировали пограничники Одесского отряда совместно с другими правоохранителями. Контрабанду выявили в одном из контейнеров, который прибыл в порт Одессы из Индии.

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По информации Госпогранслужбы Украины, скрытые от контроля сигареты пытались завезти под видом велосипедных шин.

Контрабанда более чем на 13 миллионов гривен

Всего правоохранителям удалось обнаружить более тысячи ящиков сигарет без марок акцизного сбора.

Стоимость табачных изделий, по предварительным подсчетам, составляет более 13 миллионов гривен,

– говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Сейчас проводят мероприятия по документированию по факту противоправной деятельности. Также устанавливают круг лиц, причастных к незаконной сделке.

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