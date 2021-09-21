В Украину завезли 4 тонны зараженной сальмонеллой польской индейки

В индейке, которую импортировали из Польши в Украину 10 сентября обнаружили сальмонеллу. Поэтому специалисты начали немедленно изымать это мясо из продажи. Более 4 тонн индейки в Украине получили 2 компании в разных регионах.

Об этом сообщили в Европейской системе быстрого реагирования по пищевым продуктам – RASFF. Пока неизвестно, заразился ли кто-то инфекцией от мяса.

Недавно Во Львов привезли 6,5 тонны зараженной сальмонеллой польской курятины

Куда именно завезли эту птицу

Сальмонеллу обнаружили в индюшиных крылышках, которых завезли в Украину 4 020 килограмм. Производителем этой продукции является компания Indyk-Śląsk, которая расположена в селе Вешова на юге Польши.

Получателем крылышек в Украине была "Селмит", которая зарегистрирована в Запорожье. Также часть товара направили на холодильный склад “Фрост 4” в Днепре.

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