В Украину завезли 4 тонны зараженной сальмонеллой польской индейки
Источник:Держпродспоживслужба Харьковщины
В индейке, которую импортировали из Польши в Украину 10 сентября обнаружили сальмонеллу. Поэтому специалисты начали немедленно изымать это мясо из продажи. Более 4 тонн индейки в Украине получили 2 компании в разных регионах.
Об этом сообщили в Европейской системе быстрого реагирования по пищевым продуктам – RASFF. Пока неизвестно, заразился ли кто-то инфекцией от мяса.
Недавно Во Львов привезли 6,5 тонны зараженной сальмонеллой польской курятины
Куда именно завезли эту птицу
Сальмонеллу обнаружили в индюшиных крылышках, которых завезли в Украину 4 020 килограмм. Производителем этой продукции является компания Indyk-Śląsk, которая расположена в селе Вешова на юге Польши.
Получателем крылышек в Украине была "Селмит", которая зарегистрирована в Запорожье. Также часть товара направили на холодильный склад “Фрост 4” в Днепре.
Другие "сюрпризы" импорта
- Во Львовской области 6 сентября призвали не покупать итальянские йогурты Granarolo. В ходе лабораторных исследований установили, что там превышена норма камеди рожкового дерева.
- 2 августа сообщили, что в Харьковской области обнаружили опасный сыр, который содержал чрезвычайно вредную добавку-стабилизатор. Его производителем является польская фирма, однако завозили этот товар в из Турции.
- В Днепропетровской области 29 июля сообщили об опасности и призвали изымать из оборота специи, которые экспортировали из Польши. Это объяснили тем, что в составе специй было ядовитое вещество 2-хлорэтанол.