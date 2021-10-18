В Украину завезли опасную замороженную выпечку: получатель АТБ

На территорию Украины из Румынии завезли замороженную выпечку, которая может представлять опасность для здоровья. Ее получателем здесь была компания "АТБ маркет".

Об этом сообщили 18 октября. Кроме этого, Госпродпотребслужба Одесской области рассказала и о другом импорте с нарушениями.

Ранее В украинских супермаркетах завезли опасный энергетик, – Госпродпотребслужба

Что было в этой выпечке

Румынский производитель Câmpia Turzii экспортировал выпечку, в состав которой входили дрожжи с ксантановая камедью. Она там превышала максимально допустимый уровень этилен оксида.

Какую опасность представляет

Это химическое соединение также называют оксиран или этиленоксид. Оно признано токсичным, то есть опасным.



В случае системного отравления приводит сразу к нескольким симптомам. В частности, это могут быть головная боль, одышка, тошнота и рвота.

Информация взята из Это химическое соединение также называют оксиран или этиленоксид. Оно признано токсичным, то есть опасным.В случае системного отравления приводит сразу к нескольким симптомам. В частности, это могут быть головная боль, одышка, тошнота и рвота.Информация взята из Википедии

Какие еще нарушения обнаружили

В Одесской области зафиксировали пластиковые ланч-боксы, в изготовлении которых несанкционированно использовали сырье злаковых культур. Их завезла польская фирма, однако производителем является Китай. Несмотря на то, что об опасности изделий не объявляли, это считают нарушением.