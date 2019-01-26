"Украину бросили": в Сейме Польши раскритиковали ЕС за лицемерие по "Северному потоку-2"

Некоторые страны Европейского Союза лицемерны в своих суждениях о "Северном потоке-2". Они пытаются вести двойную игру с Россией, таким образом бросив Украину на произвол судьбы.

Об этом заявил глава польского Сейма Марек Кухцинський в рамках XII Форума "Европа-Украина", пишет "Польское радио".

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Он отметил, что часть стран, с одной стороны, хочет поддерживать Украину, однако с другой стороны – они договариваются с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2".

Ведь известно, что строительство Nord Stream 2, а позже и Nord Stream 3, означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной; что ее бросили на произвол судьбы. Россия в этом контексте является наибольшей опасностью и угрозой. Это удар против Центральной Европы, а также – балканских стран,

– сказал он.

Глава Сейма также отметил необходимость дальнейшего развития регионального сотрудничества в Центральной Европе. При этом политик обратил внимание, что Европейский Союз переживает многочисленные и серьезные кризисы.

А тем временем "Газпром" построил уже более 20% газопровода "Северный поток-2", который будет проложен из России в Германию через Балтийское море в обход Украины.

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?​Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.