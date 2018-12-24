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      Украину могут лишить олимпийского золота в Лондоне из-за допинга

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      Алексей Торохтий сдал положительную допинг-пробу
      Алексей Торохтий сдал положительную допинг-пробу / AP

      Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила чемпиона Олимпиады в Лондоне украинца Алексея Торохтия от участия в соревнованиях после проведенной проверки допинг-проб спортсменов.

      В пробе украинского атлета обнаружен анаболический агент дегидрохлорметилтестотерон. Об этом сообщает официальный сайт IWF.

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      От комментариев относительно дальнейших санкций, которые могут быть применены к спортсмену, IWF пока воздерживается.

      Повторная проверка допинг-проб проводилась по инициативе Международного олимпийского комитета (МОК), который примет решение о возможном лишении спортсменов полученных ими медалей.

      Напомним, что Алексей Торохтий является олимпийским чемпионом Игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 105 килограмм.

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      Теги: Спорт Тяжёлая атлетика Допинг Олимпиада-2012
      Источник: 24 Канал
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