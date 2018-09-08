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Украину могут наказать матчем без зрителей за драку фанатов на Лиге наций

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Матч Украина – Чехия может пройти без зрителей
Матч Украина – Чехия может пройти без зрителей

Президент ФФУ Андрей Павелко сообщил, что сборную Украины могут наказать за поведение болельщиков после матча Украина – Чехия.

Так, домашний матч против чехов может состояться без зрителей.

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Сделал все, чтобы наши ребята поехали домой. Однако нужно им объяснить, что они поставили под сомнение домашний матч с Чехией. Очень не хочется оказаться в ситуации, когда матч в Харькове пройдет при пустых трибунах. Нашим фанатам нужно помнить, что их поведение переносится на следующие матчи. К сожалению, мы можем остаться без поддержки, которая так необходима сборной,
– сказал Павелко.

Отметим, что другой матч Украина – Словакия 9 сентября пройдет при пустых трибунах. Наказали нашу команду за матч 12 октября 2015 года, когда на НСК "Олимпийский" Украина играла матч против сборной Испании в отборе на Евро-2016. Тогда "сине-желтые" уступили 0:1. На этом матче украинские фанаты вывесили баннеры, на одном из которых был кельтский крест, входящий в список запрещенных УЕФА символов для использования на стадионах.

Напомним, победный дебют сборной Украины в Лиге наций УЕФА завершился скандалом. Сразу после финального свистка в матче Чехия – Украина (1:2) полиция арестовала восьмерых болельщиков "сине-желтых".

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Теги: Сборная Украины по футболу Футбол Спорт Чехия Лига наций
Источник: 24 Канал
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