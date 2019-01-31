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      Украину накрыли мощные магнитные бури

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      Магнитные бури в январе 2019 в Украине
      Магнитные бури в Украине / shutterstock.com

      31 января и 1 февраля на Земле будет наблюдаться значительное усиление магнитных бурь, что коснется и Украины.

      Магнитные воздействия будут близки к магнитной буре первого уровня G1, отметили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Поэтому метеозависимым людям стоит ожидать ухудшения самочувствия, сна и обострения хронических болезней.

      Читайте также: В январе Украину накроют мощные магнитные бури: график

       
      Метеозависимость – что это?
      Это болезненная реакция организма на изменение погоды, например, перепады атмосферного давления или температуры воздуха.

      В Украине магнитные бури являются более слабыми, чем в приполярных странах (Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада), однако людям с болезнями сердца и сосудов, следует остерегаться.

      Также ученые установили связь между магнитным полем и частотой заболеваний гриппом. Однако, магнитные бури прежде всего влияют на состояние нервной системы, вызывая развитие тревожных состояний.

      Избавиться от метеочувствительности помогут физические нагрузки. Также медики отмечают, что обязательно нужно следить за питанием и принимать контрастный душ.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания Магнитные бури
      Источник: Здоров'я 24
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