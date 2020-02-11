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      Украину накрыли мощные снегопады: когда утихнет февральская непогода

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      Западные регионы приходят в себя от мощного ветра, а Центр и Восток борются с сильными снегопадами. Где ситуация самая сложная – читайте дальше.

      Четыре сотни населенных пунктов остались без света, десятки автомобилей стали заложниками заносов, а коммунальщики с ночи убирают улицы от снега.

      Читайте также: Непогода наделала беды в Украине: какие области пострадали

      Западная Украина оправляется от мощного ветра, который 10 февраля повалил деревья и повредил железнодорожные пути. А центральные и восточные регионы страдают от мощных снегопадов сегодня.

      Днепропетровщина

      Хоть коммунальная техника начала бороться с заносами еще ночью, с утра десятки машин на Днепропетровщине все же стали заложниками транспортного коллапса.

      Негода на Дніпропетровщині
      Непогода на Днепропетровщине / Фото: Днепропетровская ОГА

      В области ситуация сложнее. На трассе Никополь – Днепр перевернулся грузовик, поэтому чтобы избежать возможных ДТП, часть трассы пришлось перекрыть.

      Харьковщина

      Харьковщина также страдает от снега. Там техника целую ночь расчищала дороги, а спасатели вытаскивали машины из сугробов.

      Снігопад в Харкові
      Снегопад на Харьковщине / Фото: Харьковская ОГА

      На Балаклейщине в снежную ловушку попал школьный автобус. Ученики успели в школу благодаря спасателям, которые успешно "достали" автобус из-под снега. Под селом Савинцы также откопали из сугроба машину с детьми.

      В ГСЧС говорят, что люди не рассчитали, что на дорогах может быть так много снега. В автомобилях были целые семьи.

      Прикарпатье

      На Западной Украине ликвидируют последствия непогоды. На Ивано-Франковщине шквальный ветер оборвал провода, поэтому здесь до сих пор обесточены почти сотня сел и городков.

      Сильний вітер на Прикарпатті
      Шквальный ветер на Прикарпатье наделал беды / Фото из фейсбука

      В горах объявили лавинную опасность самого высокого уровня. Туристов просят воздержаться от походов. Ветер в горах – до 30 метров за секунду.

      Порывы ветра на Прикарпатье: видео

      По прогнозам синоптиков, уже в среду, 12 февраля, буря угомонится. Впрочем, дальше будет снежить – преимущественно в центральных и восточных регионах.

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Карпаты Новости Харькова Новости Днепра
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