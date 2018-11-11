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      Украину окутал густой туман: впечатляющие фото и видео

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      Украину заполонил утренний туман, из-за него в аэропортах Киева и Харькова даже отменили некоторые рейсы, а несколько – перенесли. Белая мгла утром настолько въелась в некоторые регионы Украины, что видимость на дорогах местами достигала лишь 50-ти метров.

      И пока спасатели напоминают водителям о необходимости быть внимательными на дорогах, пользователи соцсетей, очарованные красотой природы, публикуют впечатляющие фото и видео.

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      "Мистический туман" – так его окрестили в социальных сетях. Всю неделю он охватывает почти все регионы страны. На этих впечатляющих кадрах туман накрыл монумент "Родина-мать" в Киеве.

      А это уже столичные многоэтажки: из окон даже не видно соседних зданий. Такой туман в столице уже четвертый день подряд. Всю эту красоту фотографы и просто горожане фиксируют на впечатляющих фото.

      Київ охопило туманом

      Киев охватило туманом

      В плену тумана трое суток находилась также Сумщина и Харьковщина. Из-за тумана даже пришлось отменить несколько рейсов. Полеты перенесли в столичном аэропорту "Киев" и международном аэропорту Харькова. На Сумщине из-за густого тумана за 2 дня произошло 4 ДТП, к счастью никто не пострадал.

      Через туман видимість сягала лише 50-ти метрів

      Из-за тумана видимость достигала лишь 50-ти метров

      О том, что страну охватит туман, синоптики предупреждали еще в начале недели. Все из-за повышенной влажности и тепла днем и холода ночью. Поэтому водителям советуют быть внимательными на дорогах: не превышать скорость, и при наличии противотуманных фар включать их вместе с ближним светом.

      А уже завтра синоптики прогнозируют снижение температуры и ветер.

      Теги: Новости Киева Новости Украины авиация Погода
      Источник: 24 канал
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