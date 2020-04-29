Украину ждут проблемы: МВФ предупредил ОПУ об изменениях закона о НАБУ и увольнении Сытника
Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден предупредил Офис Президента. В письме, которое представитель МВФ прислал в ОПУ, говорится, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.
Письмо было отправлено ориентировочно вечером 27 апреля. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на анонимный источник.
К теме МВФ угрожает Офису Президента, или На кону будущее Украины
Адресовано оно было заместителям председателя ОПГ:
- Юлии Ковалив (курирует вопросы экономики и финансов),
- Андрею Смирнову (курирует правоохранительные органы и суды).
По информации журналистов, основанием для письма стали "предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решения суда об административном коррупционном правонарушении".
Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку они ставят под сомнение независимость Бюро.
Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и председателя Бюро являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и будут требовать корректировки любой новой программы по сотрудничеству с Украиной,
– говорит руководитель украинской миссии МВФ.
О каких изменениях в законодательство говорят в МВФ
Под это описание подпадают два законопроекта. Их зарегистрировали еще в течение февраля – марта, а в конце апреля начали готовить к рассмотрению в зале.
Речь идет о:
- проект закона № 3133 (автор – Алексей Гончаренко из "евросолидарности", соавторы – представители ОПЗЖ, "За будущее" и "Батькивщины"),
- проект закона №3180 (авторы – Александра Качура и Александр Дубинский из "Слуги народа").
Оба документа содержат аналогичные изменения в закон о НАБУ. Также они позволяют уволить действующего руководителя Бюро Артема Сытника.
Обратите внимание В Раде хотят уволить главу НАБУ Сытника задним числом в нарушение Конституции, – ГПК
Интересный момент
Журналисты обращают внимание, что представитель МВФ обратился именно к ОПУ, хотя ни один из законопроектов, которые вызывают беспокойство Фонда, не был инициирован со стороны президента.
В то же время в фонде советуют Банковой повлиять на процесс, ведь принятие Украины таких инициатив, исходя из письма, остановит выполнение действующей программы МВФ.
"Может быть полезным донести озабоченность спикеру парламента", – отмечает в письме ван Роден.
Он также напомнил, что неделю назад МВФ уже предупреждал ОПУ о проблемах в случае принятия одного из упомянутых законопроектов.
Как на законопроекты по НАБУ отреагировали в парламенте
Оба проекта законов вызвали критику части депутатов, а члены фракции "Голос" подали к каждому из них 10 – 13 альтернативных проектов, предлагающих увольнять главу НАБУ также за:
- "азартные игры, гадание в общественных местах",
- "невыполнение предписаний санитарно-эпидемиологической службы",
- "в случае возникновения неудержимого желания у лиц, подследственных Национальному бюро, при отсутствии других оснований для увольнения".
28 апреля профильный комитет Рады все же поддержал проект № 3133.
Советуем ознакомиться "Антиколомойский" законопроект: выполнит ли Украина условие МВФ для получения транша
Что известно о новом транше МВФ для Украины: основное
- В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года.
- Сейчас Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы до 8 миллиардов долларов.
- Ранее МВФ ставил условия – принятие законов о банках и о рынке земли.
- Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы будут проголосовали за закон о рынке земли.
- Однако, процесс выполнения требований МВФ еще не завершен. Окончательного решения Совета директоров Фонда до сих пор нет.