Украину ждут проблемы: МВФ предупредил ОПУ об изменениях закона о НАБУ и увольнении Сытника

Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден предупредил Офис Президента. В письме, которое представитель МВФ прислал в ОПУ, говорится, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.

Письмо было отправлено ориентировочно вечером 27 апреля. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на анонимный источник.

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Адресовано оно было заместителям председателя ОПГ:

Юлии Ковалив (курирует вопросы экономики и финансов),



Андрею Смирнову (курирует правоохранительные органы и суды).

По информации журналистов, основанием для письма стали "предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решения суда об административном коррупционном правонарушении".

Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку они ставят под сомнение независимость Бюро.

Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и председателя Бюро являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и будут требовать корректировки любой новой программы по сотрудничеству с Украиной,

– говорит руководитель украинской миссии МВФ.

О каких изменениях в законодательство говорят в МВФ

Под это описание подпадают два законопроекта. Их зарегистрировали еще в течение февраля – марта, а в конце апреля начали готовить к рассмотрению в зале.

Речь идет о:

проект закона № 3133 (автор – Алексей Гончаренко из "евросолидарности", соавторы – представители ОПЗЖ, "За будущее" и "Батькивщины"),



(автор – Алексей Гончаренко из "евросолидарности", соавторы – представители ОПЗЖ, "За будущее" и "Батькивщины"), проект закона №3180 (авторы – Александра Качура и Александр Дубинский из "Слуги народа").

Оба документа содержат аналогичные изменения в закон о НАБУ. Также они позволяют уволить действующего руководителя Бюро Артема Сытника.

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Интересный момент

Журналисты обращают внимание, что представитель МВФ обратился именно к ОПУ, хотя ни один из законопроектов, которые вызывают беспокойство Фонда, не был инициирован со стороны президента.

В то же время в фонде советуют Банковой повлиять на процесс, ведь принятие Украины таких инициатив, исходя из письма, остановит выполнение действующей программы МВФ.

"Может быть полезным донести озабоченность спикеру парламента", – отмечает в письме ван Роден.

Он также напомнил, что неделю назад МВФ уже предупреждал ОПУ о проблемах в случае принятия одного из упомянутых законопроектов.

Как на законопроекты по НАБУ отреагировали в парламенте

Оба проекта законов вызвали критику части депутатов, а члены фракции "Голос" подали к каждому из них 10 – 13 альтернативных проектов, предлагающих увольнять главу НАБУ также за:

"азартные игры, гадание в общественных местах",

"невыполнение предписаний санитарно-эпидемиологической службы",

"в случае возникновения неудержимого желания у лиц, подследственных Национальному бюро, при отсутствии других оснований для увольнения".

28 апреля профильный комитет Рады все же поддержал проект № 3133.

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