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      Украину ждут проблемы: МВФ предупредил ОПУ об изменениях закона о НАБУ и увольнении Сытника

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      В МВФ предупредили Банковую о проблемах в случае изменения законодательства о НАБУ
      В МВФ предупредили Банковую о проблемах в случае изменения законодательства о НАБУ / Коллаж 24 канала

      Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден предупредил Офис Президента. В письме, которое представитель МВФ прислал в ОПУ, говорится, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.

      Письмо было отправлено ориентировочно вечером 27 апреля. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на анонимный источник.

      К теме МВФ угрожает Офису Президента, или На кону будущее Украины

      Адресовано оно было заместителям председателя ОПГ:

      • Юлии Ковалив (курирует вопросы экономики и финансов),
         
      • Андрею Смирнову (курирует правоохранительные органы и суды).

      По информации журналистов, основанием для письма стали "предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решения суда об административном коррупционном правонарушении".

      Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку они ставят под сомнение независимость Бюро.

      Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и председателя Бюро являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и будут требовать корректировки любой новой программы по сотрудничеству с Украиной,
      – говорит руководитель украинской миссии МВФ.

      О каких изменениях в законодательство говорят в МВФ

      Под это описание подпадают два законопроекта. Их зарегистрировали еще в течение февраля – марта, а в конце апреля начали готовить к рассмотрению в зале.

      Речь идет о:

      • проект закона № 3133 (автор – Алексей Гончаренко из "евросолидарности", соавторы – представители ОПЗЖ, "За будущее" и "Батькивщины"),
         
      • проект закона №3180 (авторы – Александра Качура и Александр Дубинский из "Слуги народа").

      Оба документа содержат аналогичные изменения в закон о НАБУ. Также они позволяют уволить действующего руководителя Бюро Артема Сытника.

      Обратите внимание В Раде хотят уволить главу НАБУ Сытника задним числом в нарушение Конституции, – ГПК

      Интересный момент

      Журналисты обращают внимание, что представитель МВФ обратился именно к ОПУ, хотя ни один из законопроектов, которые вызывают беспокойство Фонда, не был инициирован со стороны президента.

      В то же время в фонде советуют Банковой повлиять на процесс, ведь принятие Украины таких инициатив, исходя из письма, остановит выполнение действующей программы МВФ.

      "Может быть полезным донести озабоченность спикеру парламента", – отмечает в письме ван Роден.

      Он также напомнил, что неделю назад МВФ уже предупреждал ОПУ о проблемах в случае принятия одного из упомянутых законопроектов.

      Как на законопроекты по НАБУ отреагировали в парламенте

      Оба проекта законов вызвали критику части депутатов, а члены фракции "Голос" подали к каждому из них 10 – 13 альтернативных проектов, предлагающих увольнять главу НАБУ также за:

      • "азартные игры, гадание в общественных местах",
      • "невыполнение предписаний санитарно-эпидемиологической службы",
      • "в случае возникновения неудержимого желания у лиц, подследственных Национальному бюро, при отсутствии других оснований для увольнения".

      28 апреля профильный комитет Рады все же поддержал проект № 3133.

      Советуем ознакомиться "Антиколомойский" законопроект: выполнит ли Украина условие МВФ для получения транша

      Что известно о новом транше МВФ для Украины: основное

      • В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года.
      • Сейчас Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы до 8 миллиардов долларов.
      • Ранее МВФ ставил условия – принятие законов о банках и о рынке земли.
      • Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы будут проголосовали за закон о рынке земли.
      • Однако, процесс выполнения требований МВФ еще не завершен. Окончательного решения Совета директоров Фонда до сих пор нет.
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Артем Сытник НАБУ МВФ Транш МВФ Законодательство Верховная Рада Офіс Президента
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