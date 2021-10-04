Впоследствии вооруженного мужчину обнаружили в туалете одной из квартир. Хозяева рассказали, что он постучал в дверь и силой ворвался в квартиру.

Недавно Украл авто, чтобы не идти домой пешком: курьезное преступление на Тернопольщине



Авто, которое угнали в Днепре / Фото Патрульной полиции

Этот инцидент произошел 2 октября в Соборном районе города. Патрульным поступила ориентировка по похищению Audi. Об этом сообщил правоохранителям владелец авто.



Ключи от угнанного автомобиля / Фото Патрульной полиции

Автомобиль обнаружили с помощью камер наблюдения. Его зажали с двух сторон во дворе домов, однако задержать подозреваемого не удалось.

После того, как он забежал в здание, полицейские начали поиски. Они опрашивали жильцов всех этажей, пока не наткнулись на мужчину, который рассказал о неизвестном в своем туалете.



Пистолет, который изъяли у подозреваемого / Фото Патрульной полиции

Что грозит за такое преступление

Пока неизвестно открывали ли уголовное производство. Однако вероятнее всего, этот случай будут расследовать по статье о незаконном завладении транспортом. Максимальное наказание по ней – от 5 до 8 лет заключения.