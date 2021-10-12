Украл из бюджета 9 миллионов: задержали харьковского депутата

На Харьковщине разоблачили преступную схему присвоения государственных средств, которые были выделены на строительство. Общий ущерб государства, вследствие деятельности группы лиц, составляет 9 миллионов.

Следователи установили, что схему завладения деньгами устроил один из депутатов Харьковского горсовета. Об этом сообщили после объявления подозрения 12 октября.

Недавно На Волыни полицейский перевел теще 800 тысяч гривен из бюджета



Строительство, на котором воровали деньги / Фото прокуратуры Харьковской области

Хорошо продумали этапы преступления

По мнению правоохранителей народный избранник основал фирму, где был директором. Он знал, что один из поселковых советов в Харьковской области проводит конкурсные торги на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Мужчина, вероятно, решил завладеть бюджетными средствами.

К этому он якобы еще привлек двух товарищей. Депутат разместил на Prozorro свое конкурсное предложение и выиграл тендер. Однако его фирма не имела разрешительных документов на это строительство, тогда наступил следующий этап плана.



Некачественные сварочные швы, которые сделали рабочие / Фото прокуратуры Харьковской области

Организатор схемы предоставил поселковому совету договор подряда, который его фирма заключила с предприятием его знакомых. После этого организованная группа составила документы с ложными сведениями о выполненных работах.

Эти данные предоставили главе поселкового совета, который проводил тендер. Злоумышленники уверяли, что объемы выполненных работ в документах соответствуют объемам и стоимости работ, которые уже провели. Кроме этого, сказали, что все проверил инженер по техническому надзору.



Части кровли, которые там использовали / Фото Прокуратуры Харьковской области

Что грозит за такие действия

Правоохранители объявили злоумышленникам подозрение сразу по нескольким статьям. За завладение имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением могут наказать заключением на срок от 5 до 8 лет.

А вот за служебный подлог, злоумышленники могут лишь заплатить до 4 250 гривен штрафа. Кроме этого мужчин считают виновными в совершении преступления группой лиц.