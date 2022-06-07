Украина "поймала" маршрут ворованного зерна

Президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times рассказал, что Россия пыталась продать украденное украинское зерно другим государствам. Киев вовремя вмешался и предупредил другие государства о последствиях за покупку краденого украинского зерна.

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Россия украла некоторый объем нашего зерна и повезла на кораблях. Они входили в некоторые государства, готовые их принять. Мы поймали эту информацию и маршрут и предупредили государства, что будем объединять Запад и поэтому будут введены санкции и против вас. Тогда некоторые государства действительно испугались,

– сообщил глава государства.

Вместе с тем, Зеленский отметил в самом прецеденте, что "кто-то хочет на этом зарабатывать". Он подчеркнул, что санкции должны не только внедряться, но и контролироваться.

Путин угрожает Азии, странам Африки и некоторым странам Европы

Российский лидер Владимир Путин вроде бы готов разблокировать украинские порты в обмен на снятие санкций с России. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Россия является единственной стороной мировой угрозы.

Он конкретно угрожает Азии, странам Африки и некоторым странам Европы,

– сказал президент Украины.

По словам Зеленского, продовольственный кризис может спровоцировать голод в странах Африки. В свою очередь, некоторым странам Европы, как сказал глава государства, грозит миграционный кризис. "Последствия могут быть страшными", - отметил президент.

Украина не пустит российские корабли в свои порты

Владимир Зеленский категорически отверг идею, что Украина пустит российские корабли в свои порты. Причина, как отметил президент, кроется в том, что Россия ежедневно атакует Украину.

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Глава государства заверил, что Украина готова на 100% экспортировать все, что есть, но при нормальных, цивилизованных и безопасных условиях.

В частности, Зеленский рассказал о схеме, поддержанной ООН и некоторыми странами. Речь идет о создании безопасного морского коридора, который может обеспечить корабли любого государства-партнера.

Кроме России, потому что мы им не доверяем, потому что у нас с ними война,

– отметил Зеленский.

Президент также отметил важность соблюдения норм международного права со стороны России. Речь идет о том, чтобы Россия не стреляла по другим кораблям, обеспечивающим коридор для экспорта из Украины.

Глава государства добавил, что у Украины с Россией нет и не может быть никаких договоренностей.

Что известно о ситуации с украинским зерном

Экспорт аграрной продукции важен для наполнения бюджета Украины. Россия пытается ослабить экономику нашего государства, из-за чего срывает экспорт зерновых.

С этой целью Россия блокирует украинские порты в Черном море, лишила Украину выхода в Азовское море и разрушает железнодорожную инфраструктуру. Более того, Россия ворует зерно с временно оккупированных территорий.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины зафиксировало воровство россиянами 500 тысяч тонн пшеницы из оккупированных регионов с момента военного вторжения.

Российский диктатор Владимир Путин считает, что проблем с вывозом зерна из Украины нет . В качестве альтернативного пути экспорта он цинично предлагает Беларусь, с территории которой россияне бомбят Украину.

Президент Зеленский заявлял, что Украина ведет переговоры с Британией и Турцией для обеспечения вывоза зерна. Есть несколько вариантов экспорта украинского зерна.

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