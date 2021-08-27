Это случилось примерно в 15:20 и после этого в городе сразу объявили план-перехват "Сирена". Похищенные деньги принадлежат строительному кооперативу.
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Выбежал и начал кричать
Злоумышленники ограбили 36-летнюю женщину. Она рассказала, что к ее авто подъехала синяя легковушка Opel или Hyundai. Оттуда выбежал высокий мужчина, выглядевший примерно на 40-45 лет. Он начал кричать на потерпевшую и провоцировать конфликт.
Женщина вышла из своего авто и к нему сразу подбежал неизвестный, который украл черный пакет с деньгами. После этого злоумышленники скрылись в направлении жилого комплекса "Днепровская брама".
Об этом происшествии журналистам рассказали анонимные источники в правоохранительных органах. Однако, следует отметить, что официально полиция пока не комментировала это ограбление.
Похожий случай в Днепре
Другое похищение денег из автомобиля в городе случилось 20 апреля. Тогда злоумышленники ограбили грузовик, заехавший на СТО. Всего похитили примерно 500 тысяч гривен.
Тогда в городе также объявляли план перехвата и разыскивали злоумышленников. Однако о никаких задержаний впоследствии так и не сообщили.