Это случилось примерно в 15:20 и после этого в городе сразу объявили план-перехват "Сирена". Похищенные деньги принадлежат строительному кооперативу.

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Выбежал и начал кричать

Злоумышленники ограбили 36-летнюю женщину. Она рассказала, что к ее авто подъехала синяя легковушка Opel или Hyundai. Оттуда выбежал высокий мужчина, выглядевший примерно на 40-45 лет. Он начал кричать на потерпевшую и провоцировать конфликт.

Женщина вышла из своего авто и к нему сразу подбежал неизвестный, который украл черный пакет с деньгами. После этого злоумышленники скрылись в направлении жилого комплекса "Днепровская брама".

Об этом происшествии журналистам рассказали анонимные источники в правоохранительных органах. Однако, следует отметить, что официально полиция пока не комментировала это ограбление.

Похожий случай в Днепре

Другое похищение денег из автомобиля в городе случилось 20 апреля. Тогда злоумышленники ограбили грузовик, заехавший на СТО. Всего похитили примерно 500 тысяч гривен.

Тогда в городе также объявляли план перехвата и разыскивали злоумышленников. Однако о никаких задержаний впоследствии так и не сообщили.