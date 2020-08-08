Кличко говорит, что с Подольско-Воскресенского моста украли тросы, которые крепят конструкцию. Но компания, которая их забрала, говорит, что тросы ей и принадлежат – то есть, это не кража, а просто свое забрали. Однако полиция уже пришла в компанию с обыском.

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке 7 августа написал, что с Подольско-Воскресенского моста столицы кто-то украл 12 новых вант (это стальные тросы, которые скрепляют элементы конструкции моста), принадлежащих городу.

Напомним Как в Киеве строили Подольско-Воскресенский мост: фото и видео

На сайте " Честно " сообщили, что тросы вывезли представители компании ООО "Инжиниринговая мостовая компания". Этот факт в компании не отрицают. Но настаивают, что ничего не крали, а просто забрали свое.

А вот эксперт Олег Тоцкий в фейсбуке пишет следующее:

Контракт на поставку вант разделен на две компании.

Генеральный подрядчик ООО "Эко-Строй-Трейд" заказал 40 вант.

ООО "Инжиниринговая мостовая компания" – 28.

12 из них якобы прибыли в Украину, а остальные 16 "зависли на таможне".

ООО "Инжиниринговая мостовая компания" решила свои ванты забрать. Дескать, ей не платят за работы. Вроде бы аж до 200 миллионов гривен задолжало то же ООО "Эко-Строй-Трейд".

Так или иначе, а в деле – где чьи ванты лежат, и кто куда и сколько забрал – будет разбираться полиция:

Поздно вечером ближе к 8 августа правоохранители провели обыски в помещениях ООО "Инжиниринговая мостовая компания", после которых изъяли документацию и оргтехнику.