Украли абсолютно все, – Анита Луценко прокомментировала дерзкое ограбление

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко откровенно рассказала о дерзком ограблении ее квартиры. Инцидент произошел, когда вся семья знаменитости была на отдыхе в Доминикане.

Однако этот досадный опыт отнюдь не повлиял на настроение Аниты Луценко. В программе "Светская жизнь", фитнес-тренер с юмором призналась, что таким образом осуществилась ее мечта – купить новую машину.

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"Знаете, я так хотела сменить машину. Я думаю, что просто желания осуществляются. И конечно же, наш переезд в новую квартиру произошел немножко быстрее, чем мы планировали. Буквально на неделю. Поэтому я абсолютно довольна, что все живы, здоровы. Пока все хорошо", – рассказала Анита Луценко.

По словам эксперта по похудению, грабители украли почти все имущество. Злоумышленники даже забрали награду, которую Аните вручили на шоу "Танцы со звездами 2018". Кроме этого, пропали наряды звезды, ее украшения и духи, а также вся обувь мужа.

Украли абсолютно все, даже платья. Сегодня я поняла, что даже все духи. Я очень счастлива, что не мой размер ноги был у девушки, потому что у мужа забрали абсолютно всю обувь, которую он выбирает очень-очень долго,

– добавила Анита Луценко.

Сейчас знаменитость все же верит, что вскоре ее вещи найдут и вернут. А пока, как в шутку говорит Анита Луценко, "ее мужу есть что делать на все праздники".

Напомним, что об ограблении Аниты Луценко стало известно 2 ноября. Тогда звезда вернулась с семейного отдыха и обнаружила, что авто и личные вещи из ее квартиры пропали. Фитнес-тренер впоследствии рассказала, что ее фото в соцсети. которые она публиковала из Доминиканы, привлекли внимание злоумышленников, поэтому Анита даже задумалась над тем, чтобы избавиться от блога.