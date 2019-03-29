Украли завод за день: как судья не заметил проблем в преступных действиях госрегистратора

О рейдерских захватах в Украине и как с ними бороться в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказала гость студии – член Совета общественного контроля при НАБУ Татьяна Козаченко.

Летом 2018 года Генпрокуратура Украины обнародовала статистику, которая показала, что после 2014 года количество рейдерских захватов начало расти, речь идет о нескольких сотнях ежегодно.

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О рейдерстве в Украине

– Очень часто правоохранители, регистраторы, комиссия при Минюсте, нотариусы и суды занимаются круговой порукой. Ведь в этом заинтересованы лица, имеющие парламентские кресла, которые имеют бизнес в этой сфере деятельности. Они просто забирают собственность у других.

Проблема в том, что иногда они не ограничиваются заводами, а могут забрать квартиры – у пенсионеров, например.

– Если, например, прокурор области и тамошний начальник управления полиции против того, чтобы творился произвол, то будет такое возможно? Если же оно таки есть, это означает, что рейдеры чувствуют себя безнаказанными. То есть правоохранители, силовые структуры и суды фактически способствуют совершению преступлений или просто самоустраняются.

О циничной краже завода на Николаевщине

– В январе 2017 года ребята, которые владели маслопрессовым заводом в Николаевской области обычным ООО, где 100% собственности принадлежит одному физическому лицу, проснулись и узнали, что их предприятие больше им не принадлежит. Его перерегистрировали на 26-летнего парня, мойщика машин.

– Те ребята построили завод фактически с нуля. Его стоимость – восемь миллионов долларов. Выяснилось, что парень, который моет машины, приобрел этот объект только по 50 тысяч гривен. Но циничность в том, что у государственного регистратора, который переоформил собственность с одного человека на другого, отсутствуют оригиналы документов, есть только ксерокопии.

В тот же день парень снова переоформил завод – на оффшорную компанию. Заключил якобы договор аренды. Новые арендаторы с местными правоохранителями просто зашли на завод и выгнали оттуда всех.

– Отсутствие ответственности порождает безнаказанность. В других странах такое просто невозможно. Но и в Украине такое можно остановить в течение нескольких дней. Если нет документов и по этому поводу есть спор, а новые владельцы не могут объяснить, каким образом они приобрели имущество, то в уголовном производстве накладывается арест на это имущество и ответственность за хранение передается владельцу.



Татьяна Козаченко защищала интересы настоящих владельцев завода в суде

– Парень, который якобы купил этот завод, через шесть месяцев якобы умер – есть свидетельство о его смерти. Владельцы подали иск против регистратора.

– В первой инстанции суд рассматривал дело вместо двух месяцев, как предусмотрено законом, целых девять. Одиозный судья Арсирий провел два заседания, а затем несколько месяцев ничего не происходило.



Судья Руслан Арсирий

– Судья не увидел никаких проблем в действиях государственного регистратора. Регистратор вообще ни разу не пришел в суд, как и новый владелец. Когда Апелляционный суд Украины таки вернул завод настоящим владельцам, то Верховный суд отменил это решение.

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