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      Укравтодор рекордно быстро начал ремонт дорог: где уже ведутся работы

      - Читати новину українською
      Укравтодор рекордно быстро начал ремонт дорог / poltava.to

      Государственное агентство автомобильных дорог уже начало строить и ремонтировать дороги в 14 областях Украины. Из-за теплых погодных условий к работам удалось приступить раньше, чем планировалось.

      Дорожный сезон фактически удалось начать еще зимой, информирует пресс-служба Укравтодора.

      Советуем ознакомиться: Какие дороги отремонтируют в 2020 году: инфографика

      Сейчас работы ведут на 34 объектах, расположенных в 14 областях Украины,
      – говорится в сообщении.

      Там строят, ремонтируют, а также проводят капитальный и средний ремонт дорог. Сейчас Укравтодор объявил тендерные процедуры для выполнения дорожных работ во всех областях Украины.

      Где уже ремонтируют дороги? Больше всего работ ведут в Полтавской области, там строят и ремонтируют 7 объектов. Ремонтные работы также начали в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

      Почему удалось приступить к работам быстрее:

      • из-за теплых погодных условий;
      • благодаря значительным объемам проведенных подготовительных работ, разработанной проектной документации и проведенных торгов.

      С перечнем дорожных объектов, на которых ведутся работы, можно ознакомиться здесь.

      дороги
      Где продолжаются ремонтные работы на дорогах / Карта Укравтодора

      Обратите внимание! Ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал старт работ на дорогах Украины 1 марта 2020 года. До конца года в Украине могут появиться 4 тысячи километров качественных дорог.

      Какие дороги будут строить и ремонтировать в 2020 году

      • М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу);
      • Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка;
      • Строительство южного обхода Днепра;
      • Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск);
      • Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье;
      • Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев;
      • Н-11 Днепр – Николаев (через Кривой Рог);
      • Н-03 Житомир – Черновцы.
      Путин заявил, что хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Полтавы Укравтодор Строительство Ремонт Дороги
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