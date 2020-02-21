Укравтодор рекордно быстро начал ремонт дорог: где уже ведутся работы
Государственное агентство автомобильных дорог уже начало строить и ремонтировать дороги в 14 областях Украины. Из-за теплых погодных условий к работам удалось приступить раньше, чем планировалось.
Дорожный сезон фактически удалось начать еще зимой, информирует пресс-служба Укравтодора.
Советуем ознакомиться: Какие дороги отремонтируют в 2020 году: инфографика
Сейчас работы ведут на 34 объектах, расположенных в 14 областях Украины,
– говорится в сообщении.
Там строят, ремонтируют, а также проводят капитальный и средний ремонт дорог. Сейчас Укравтодор объявил тендерные процедуры для выполнения дорожных работ во всех областях Украины.
Где уже ремонтируют дороги? Больше всего работ ведут в Полтавской области, там строят и ремонтируют 7 объектов. Ремонтные работы также начали в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.
Почему удалось приступить к работам быстрее:
- из-за теплых погодных условий;
- благодаря значительным объемам проведенных подготовительных работ, разработанной проектной документации и проведенных торгов.
С перечнем дорожных объектов, на которых ведутся работы, можно ознакомиться здесь.
Где продолжаются ремонтные работы на дорогах / Карта Укравтодора
Обратите внимание! Ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал старт работ на дорогах Украины 1 марта 2020 года. До конца года в Украине могут появиться 4 тысячи километров качественных дорог.
Какие дороги будут строить и ремонтировать в 2020 году
- М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу);
- Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка;
- Строительство южного обхода Днепра;
- Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск);
- Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье;
- Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев;
- Н-11 Днепр – Николаев (через Кривой Рог);
- Н-03 Житомир – Черновцы.