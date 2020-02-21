Укравтодор рекордно быстро начал ремонт дорог: где уже ведутся работы

Государственное агентство автомобильных дорог уже начало строить и ремонтировать дороги в 14 областях Украины. Из-за теплых погодных условий к работам удалось приступить раньше, чем планировалось.

Дорожный сезон фактически удалось начать еще зимой, информирует пресс-служба Укравтодора.

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Сейчас работы ведут на 34 объектах, расположенных в 14 областях Украины,

– говорится в сообщении.

Там строят, ремонтируют, а также проводят капитальный и средний ремонт дорог. Сейчас Укравтодор объявил тендерные процедуры для выполнения дорожных работ во всех областях Украины.

Где уже ремонтируют дороги? Больше всего работ ведут в Полтавской области, там строят и ремонтируют 7 объектов. Ремонтные работы также начали в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

Почему удалось приступить к работам быстрее:

из-за теплых погодных условий;

благодаря значительным объемам проведенных подготовительных работ, разработанной проектной документации и проведенных торгов.

С перечнем дорожных объектов, на которых ведутся работы, можно ознакомиться здесь.



Где продолжаются ремонтные работы на дорогах / Карта Укравтодора

Обратите внимание! Ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал старт работ на дорогах Украины 1 марта 2020 года. До конца года в Украине могут появиться 4 тысячи километров качественных дорог.

Какие дороги будут строить и ремонтировать в 2020 году