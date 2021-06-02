Про це розповіла генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час наради керівників правоохоронних органів 1 червня.

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Венедіктова у своєму звіті посилалася на дані незалежної організації Internet Watch Foundation. За результатами дослідження цієї організації Україна увійшла до трійки лідерів постачальників дитячої порнографії у світі. Генпрокурорка приголомшила, що щодня 5 тисяч пристроїв завантажують порнографію в мережу.

Сумна статистика

За даними Ради Європи, кожна п'ята дитина хоч раз в житті переживав сексуальне насильство.

За словами Венедиктової, у 2020 році кількість таких випадків збільшилася на 10% , а у 2021 році – на третину.

, а у 2021 році – на третину. У більшості випадків сексуальне насильство здійснюють люди з близького оточення дітей, а у 30% випадків – родичі.

Зверніть увагу! 17 березня в Україні набув чинності закон про посилення відповідальності за сексуальну експлуатацію дітей. Він закріплює в законодавстві визначення поняття "дитяча порнографія". Тепер максимальне покарання передбачає до 8 років ув'язнення.