Про це розповіла генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час наради керівників правоохоронних органів 1 червня.
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Венедіктова у своєму звіті посилалася на дані незалежної організації Internet Watch Foundation. За результатами дослідження цієї організації Україна увійшла до трійки лідерів постачальників дитячої порнографії у світі. Генпрокурорка приголомшила, що щодня 5 тисяч пристроїв завантажують порнографію в мережу.
Сумна статистика
- За даними Ради Європи, кожна п'ята дитина хоч раз в житті переживав сексуальне насильство.
- За словами Венедиктової, у 2020 році кількість таких випадків збільшилася на 10%, а у 2021 році – на третину.
- У більшості випадків сексуальне насильство здійснюють люди з близького оточення дітей, а у 30% випадків – родичі.