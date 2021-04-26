Президент Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у День пам'яті жертв катастрофи на ЧАЕС відкрили мультимедійну виставку "Чорнобиль. Подорож".

Виставка розповідає про саму аварію, історії людей, долі яких пов’язані з подіями 26 квітня 1986 року, та про подальшу долю і майбутнє Чорнобиля.

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35 років одній із найстрашніших трагедій в історії людства – катастрофі на Чорнобильській АЕС. Та героїзм не має терміну давності. Сьогодні ми дякуємо тим, хто пожертвував здоров’ям, та вшановуємо пам’ять тих, хто віддав життя, ліквідовуючи наслідки аварії,

– написав глава уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що "Україна пам’ятає жертовність і відвагу цих людей".

Виставка "Чорнобиль. Подорож" / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

Дивіться відео про Чорнобильську аварію: