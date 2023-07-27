За словами американського чиновника, який попросив не називати його імені, обговорюючи деталі військових операцій, Україна почала масштабний наступ на Півдні країни. На думку журналістів Bloomberg, заяву американського чиновника підтвердив Володимир Зеленський.

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У США заявили про початок серйозного наступу України на Півдні

Зокрема, журналісти звернули увагу на звернення Зеленського 26 липня, коли президент сказав, що "наші хлопці на фронті сьогодні показали дуже хороші результати".

Український лідер наголосив, що про подробиці повідомлять пізніше. Як пише Bloomberg, російські офіційні особи також повідомили про серйозні зусилля з боку України.

Українські війська могли прорвати оборонні позиції ворога

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що "українські війська почали значну механізовану контрнаступальну операцію" на Півдні й "схоже, прорвали деякі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції".

Раніше газета New York Times із посиланням на двох неназваних чиновників Пентагону повідомила, що Україна почала основний напрямок свого контрнаступу.

Однак співробітник посольства України, який також попросив не називати його імені, застеріг від того, щоб розглядати будь-яку частину контрнаступу як вирішальну битву, охарактеризувавши війну проти російського вторгнення як тривалу серію операцій у різних місцях на лінії фронту.

"Ми постійно говорили, що це буде важка, довга боротьба, в якій будуть труднощі, успіхи і невдачі", – заявив міністр оборони США Ллойд Остін. "Україна добре підготовлена і добре навчена, щоб домогтися успіху".

Вони працюють над тим, щоб пройти через мінні поля та інші перешкоди, але у них, як і раніше, багато бойової потужності,

– додав Остін.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "зараз на порядку денному стоїть питання про те, чи розгортають українці деякі підрозділи, які вони тримали в резерві, і чи вводять вони їх у контрнаступ".

Джон Кірбі, прессекретар Ради національної безпеки США, заявив Україна вже визнала, що її просуваються не так далеко і не так швидко, як хотілося б.

"Проте, вони рухаються. Це не глухий кут. Вони не просто застигли. Українці рухаються", – наголосив кірбі.