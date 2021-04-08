Україна в ТКГ щомісяця подає списки на обмін полоненими, – Арестович
Українська сторона у Тристоронній контактній групі щомісяця подає списки на обмін утримуваними особами. Втім Росія блокує процес, прив'язуючи його до політичних питань.
Источник:УНН
Що заявив Арестович
Спікер української делегація наголосив, що наша сторона у ТКГ списки, у яких є понад 90 осіб. Однак Росія прив'язує гуманітарні питання до політичних.
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Ми спонукаємо (повернутись до питання обміну – 24 канал) кожні 2 тижні, і між засіданнями також,
– пояснив політик.
Він наголосив, що питання обміну полоненими є повністю заблокованим ще з вересня 2020 року.
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