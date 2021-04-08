Українська сторона у Тристоронній контактній групі щомісяця подає списки на обмін утримуваними особами. Втім Росія блокує процес, прив'язуючи його до політичних питань.

Що заявив Арестович

Спікер української делегація наголосив, що наша сторона у ТКГ списки, у яких є понад 90 осіб. Однак Росія прив'язує гуманітарні питання до політичних.

Читайте також ТКГ засідала 6 годин, але не змогла узгодити повернення до режиму тиші

Ми спонукаємо (повернутись до питання обміну – 24 канал) кожні 2 тижні, і між засіданнями також,

– пояснив політик.

Він наголосив, що питання обміну полоненими є повністю заблокованим ще з вересня 2020 року.